No hay margen de error en el choque de hoy, a las 19:00 horas en Son Moix, para el Feníe Energía Mallorca Voley Palma ni la UD Eivissa Ushuaïa. El derbi balear llega marcado por las urgencias de dos conjuntos que ocupan la novena y décima plaza de la Superliga con seis y tres puntos respectivamente. El escenario es muy distinto al esperado para mallorquines y pitiusos en un curso en el cual no están cubriendo las expectativas. Los problemas económicos mantuvieron en el alambre la participación este año de los de Palma, mientras que los de Vila no pudieron inscribir de inicio a todos sus fichajes. El tren para reengancharse a la lucha por la Copa del Rey hace su última llamada esta tarde para los equipos que dirigen Abel Bernal y Ariel Olmedo. Los locales todavía no han ganado esta campaña en el Palau.