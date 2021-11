El ibicenco Pep Ribas ha negado, en una carta dirigida a este diario, que se presentara a las elecciones a la presidencia de la Federación Balar de Tir de Fona, tal y como se informó en este rotativo. «Es falso que Pep Ribas Ribas se presentara a las elecciones a la FBTF 2020-2024, ni me presente a la Junta Electoral, entre otras cuestiones, no tendría sentido que denuncie ante la justicia que no se ha obrado correctamente y que luego también quisiera presentarme a las elecciones más que “contaminadas”. En opinión de mi abogado seria bastante contradictorio», especificó el expresidente de la FBTF, quien presentó un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears tras intervenir la federación y destituirle la Direcció General d’Esports. «También es mentira que el Club JASA haya participado en una votación», indicó, para elegir a un nuevo presidente.

Esta es la carta de Pep Ribas

ASUNTO: Nuevo Presidente de la Federacio Balear de Tir de Fona

Sra. Directora del Diario de Mallorca;

Ante la noticia que aparecía ayer en el Diario de Mallorca (18-11-2021) firmada por Ponç Bover, anunciando el presidente de la Federacio Balear de Tir de Fona. Al ser la persona afectada, es por lo que le ruego rectifique o demuestre la veracidad de dicha noticia.

1) Aun que yo no he tenido interes en hacerlo publico antes, cosa que ahora me arrepiento, lo cierto es que desde el principio toda esta cuestión estaba viciada, tanto la actuación del Cap d'Esports, Toni Amengual, la del Director General Carles Gonyalons, la de la Junta Gestora, la Junta Electoral y hasta la del propio Tribunal Balear del Esport.

2) Lo que ocurrio es que yo presente un recurso de alzada contra la Resolución de la D.G.E., el cual se lo pasaron por el forro, por lo que presente recurso, un Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, el cual TSJB acepto a tramite (adjunto copia).

3) Es falso que Pep Ribas Ribas se presentara a las elecciones a la FBTF 2020-2024, ni me presente a la Junta Electoral, entre otras cuestiones, no tendría sentido que denuncie ante la justicia que no se ha obrado correctamente y que luego también quisiera presentarme a las elecciones mas que “contaminadas”. En opinión de mi abogado seria bastante contradictorio.

4) Tambien es mentira que el Club J.A.S.A. haya participado en una votación, es completamente falso, no se de donde lo sacan. Yo estaba en Ibiza ocupado organizando la 2ª Copa del Mundo de Tir de Fona y ya lo anuncie a mi gente que no presentaría candidatura, también lo hice publico en una charla que ofreci en Palma el pasado dia 5 de noviembre.

Por lo demás no tengo nada mas que decir y serán los tribunales que darán la razón a unos y se la quitaran a otros. Lo único que puedo añadir es que me parece de una extrema cara dura y falta de respeto que el Director General d´Esports llegue a firmar un documento, sabiendo que el tema esta en los juzgados y que perfectamente podría resultar nefasto, no solo para la D.G.E. si no también para la Conselleria de Fina Santiago y hasta la propia presidente Francina Armengol, pues en materia deportiva, han estado abusando sistematicamente los derechos de los ciudadanos. Nadie se atrevia y todos callaban, después de la primera habrá mas demandas.

No quiero culpar en absoluto al autor del articulo, que se positivamente no es culpa suya, pero si de la persona que le facilito dicha información, pues ha mentido y se adelanta a los hechos.

Pep Ribas Ribas (Eivissa)