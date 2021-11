El vestuario del Mallorca se desmarca del caso Sarver

El ‘juicio’ a Robert Sarver ha comenzando en Estados Unidos, pero a casi 10.000 kilómetros de distancia, en la isla, directivos y plantilla del Real Mallorca prefieren mantenerse al margen. El último en hablar sobre el tema ha sido Antonio Sánchez. El extremo mallorquín fue cuestionado ayer sobre las acusaciones de «racismo, sexismo y misoginia» a las que hace frente el dueño de los Phoenix Suns y propietario de la entidad mallorquinista. Antonio señaló que «no es algo que preocupe al vestuario» y reconoció que, en ese sentido, prefieren mantenerse «al margen».

Antonio Sánchez indicó que Sarver «siempre se ha mostrado muy cercano» e indicó que el magnate estadounidense tuvo siempre un «trato correcto» con todos sus compañeros de vestuario. «En este tipo de informaciones, nosotros nos mantenemos al margen. Creo que bastante tenemos con lo nuestro y con estar centrados en el partido de cada fin de semana. Eso es de lo único sobre lo que podemos opinar porque lo otro no podemos controlarlo», reconoció el jugador de 24 años. «Con nosotros Sarver siempre ha sido muy cercano, siempre que ha estado por aquí ha estado a nuestro lado, en las concentraciones, y hemos tenido siempre muy buen trato con él», indicó el futbolista bermellón.

En la misma línea que se pronunció ayer Antonio Sánchez lo hizo también Manolo Reina hace solo unos días. El capitán del vestuario bermellón y guardameta titular del equipo aseguró que, durante los cinco años que lleva en la isla, Sarver siempre le había parecido un «tío muy respetuoso y encantador». «Cuando hemos necesitado algo siempre lo hemos tenido y solo tenemos palabras buenas hacia él», relató el cancerbero malagueño en una entrevista a este diario. Reina llegó a asegurar que «dentro del vestuario» cree que «hay gente que ni se ha enterado» del tema «porque es algo de lo que no hablamos porque no sabemos sobre ello». «Al final en estos casos es mejor no opinar», zanjó el guardameta andaluz.

Al margen de los problemas extradeportivos que sacuden al club, Antonio Sánchéz también opinó sobre el partido que el Mallorca afronta el próximo lunes frente al Rayo Vallecano. El extremo bermellón reconoció que el equipo trabaja ya con las miras puestas en el conjunto madrileño y se mostró ‘contento’ de que futbolistas como Falcao no puedan ayudar a su equipo en el duelo frente a los mallorquines: «Sí que es verdad que es un jugador importante, que está haciendo buenísimos números y está claro que todo lo que sea que ellos no tengan jugadores de ese nivel, nos viene bien».

Cuestionado por la confianza que le está mostrando Luis García desde que se recuperara de su lesión, Antonio aseguró estar satisfecho: «Era un proceso complicado. Necesitábamos seguir unos tiempos. Con el míster todo esto lo tenía más que hablado, siempre me ha mostrado su confianza y cuando entré en Valencia ya he sido un poco más habitual en los onces».

Para acabar, el futbolista valoró el parón por selecciones y lo consideró positivo «después de unas semanas de mucho desgaste mental». «Veníamos de unas semanas muy intensas, con partidos importantes y con un desgaste psicológico considerable. A veces es bueno desconectar un poco y cargar las pilas», zanjó.

Salva SevillaDuda ante el Rayo por unas molestias

Salva Sevilla es duda para la visita a Vallecas. El veterano futbolista andaluz se tuvo que retirar ayer del entrenamiento en Son Bibiloni. Lo hizo por precaución, dado que sintió unas pequeñas molestias musculares. La de Salva se añadiría a las bajas de Baba, por sanción, y de de Kubo, Raíllo y Hoppe por lesión. Por otra parte, LaLiga dio ayer a conocer los horarios de la jornada 17 de Primera División. El Real Mallorca recibirá al Celta de Vigo en el Visit Mallorca Estadi el próximo viernes 10 de diciembre a las 21 horas. El encuentro entre mallorquines y vigueses será retransmitido por Movistar Tv.