Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, acompañado de Tomaz y Mancuso, ha valorado hoy la situación del equipo y el próximo partido de liga ante Movistar Inter (sábado, 18:30 horas en Madrid). Tanto Vadillo como los dos jugadores coincidieron en la necesidad de volver a la senda de la victoria, pero son conscientes de la dificultad del partido de este sábado ante uno de los grandes del fútbol sala español.

Nueva salida -segunda consecutiva- para el Palma Futsal en uno de los pabellones con más historia de la liga. El cuadro mallorquín visita a Movistar Inter tras dos derrotas consecutivas y con la necesidad de volver a saborear el triunfo y las buenas sensaciones. “No estamos en una buena situación, necesitamos sacar los partidos con victorias. Hemos jugado contra dos rivales directos y no hemos sacado puntos, por lo cual esto nos merma en la clasificación. Todavía queda mucho, pero el tiempo empieza a correr en nuestra contra porque van pasando las jornadas y no sumamos”, ha asegurado Vadillo.

El entrenador jerezano quiso apuntar las posibles claves de cara al partido de este sábado en el Pabellón Jorge Garbajosa: “Tenemos que tener todo el foco de atención en hacer un gran partido, competir los 40 minutos, estar muy concentrado, ir jugada a jugada porque ahora mismo tenemos que centrarnos en lo más próximo y es el partido de Inter”.

Respecto al Inter, señaló que “es un grandísimo rival, también está necesitado de puntos, va a salir con el cuchillo entre los dientes, en su casa aprieta mucho y nosotros tenemos que estar preparados para asumir este tipo de partidos y con la importancia que si queremos traernos algo tenemos que jugar los 40 minutos a un grandísimo nivel. Habrá momentos que seremos protagonistas del partido, habrá momentos que nos toque sufrir y en todas estas situaciones tenemos que estar muy concentrados y competir muy bien”.

Tomaz y Mancuso

Tomaz, uno de los capitanes y líderes de la plantilla, también valoró el momento del equipo antes de jugarse los tres próximos puntos ante Movistar Inter y declaró que “somos dos equipos que están en una situación muy parecida y jugamos contra un gran rival como es Inter. Hace mucho que no nos vemos en esta situación a principio de liga y lo que queremos es volver a estar ahí y ganar los partidos”.

“El equipo tiene que dar su mejor versión, su máximo nivel porque este partido será muy complicado y duro. Ellos vienen con muchas ganas y nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión y ganar”, sentenció el brasileño.

Por su parte, Mancuso señaló la importancia de los duelos individuales, quien cree que pueden ser cruciales para el resultado final del partido: “Va a ser un partido muy físico, con muchos duelos. Tenemos que ganar, principalmente, estas batallas individuales y estar concentrados al cien por cien en los detalles que pueden marcar la diferencia en el juego”.