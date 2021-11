El partido que el domingo jugará el Palmer Alma Mediterránea Palma (Son Moix, a las 17:00 horas) ante el Prat, no es uno más. La derrota encajada ante el Levitec Huesca La Magia ha herido el orgullo del vestuario mallorquín que afronta la cita con ganas de sumar la segunda victoria ante su afición y con ganas de dejar atrás lo sucedido en tierras oscenses. “Esta semana volvemos a jugar en casa, jugamos un partido importantísimo y que está marcado en el calendario por nosotros”, ha asegurado tras el entrenamiento Álex Pérez. El técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma ha añadido que “los chicos saben de la importancia del partido. Venimos de un partido muy duro en Huesca y necesitamos la victoria y esa es la lectura más importante. Es un partido que tenemos que sacar sí o sí”.

Para el técnico andaluz la idea es muy clara. “Va a ser un partido muy duro porque vamos a intentar llevarlo al físico en su máximo exponente intentando recuperar sensaciones de juego del equipo, de velocidad, agresividad y de atacar el rebote ofensivo recuperando sensaciones porque las que tuvimos tras el último partido no fueron positivas”, ha apuntado Pérez que, sobre el CB Prat, ha indicado: “Es un equipo con jugadores con mucho talento y con una plantilla que mezcla veteranía y talento joven. El Prat es un equipo parecido en juego al nuestro. En ese aspecto no nos puede sorprender nada. Tenemos que afrontar el partido con la máxima seriedad y con la máxima responsabilidad.”

Pérez, sobre la derrota en Huesca, ha indicado que “los jugadores no esperaban ese partido y, a partir de ahí, la situación se fue complicando y cuando el balón no entró llegó una frustración que se tradujo en la falta de intensidad defensiva. Creo que la lección está bien aprendida y ahora falta que se emplee en la pista. Una cosa es la teoría y otra es en la pista”.

Pau Tomàs: “Hay jugadores suficientes para poder ganarle al Prat”

Pau Tomàs ha confirmado que Maxi Fjellerup es “seria duda” para el partido. “Salvo que haya una mejoría importante en estos tres días no contamos con él”, ha apuntado el técnico. “Como hemos dicho siempre vamos a competir con los jugadores que tengamos y creemos que hay jugadores suficientes para poder ganarle al Prat”, ha comentado el entrenador mallorquín que ha considerado que “jugar en casa para nosotros es importantísimo” ya que el Prat, según el preparador mallorquín, “es un rival que nos lo va a poner muy difícil. A lo que ha dicho Álex yo añadiría que debemos subir la temperatura en defensa. Si subimos la temperatura en defensa estamos más cómodos y generamos lanzamientos más claros y un baloncesto más alegre. Eso es algo que nos ha faltado en los últimos dos desplazamientos. En eso estamos trabajando, en que los chicos no bajen mentalmente y se mentalicen de que este es un partido importante y de que sólo vamos a poder ganarlo estando fuertes atrás. No podemos plantear el partido de otra manera que no sea desde atrás hacia adelante”.

En cuanto al homenaje a José Ortiz, Pau Tomàs ha explicado que “para nosotros es un partido especial. Se cumplen cinco años del adiós de nuestro gran capitán y poder dedicarle la victoria a Jose sería lo mejor que podríamos hacer. Los chicos saben del homenaje y de todo y poder dedicarle la victoria sería lo mejor”.

Álex Pérez, además, ha lanzado un mensaje a la afición. “La afición siempre ha estado a nuestro lado en los momentos duros y esperamos un Son Moix con un gran ambiente que ayude a los chicos, que cuando los chicos se encuentren un poco despistados en el partido la afición les ayude. Toda la ayuda en este partido es poca”, ha indicado Pérez.