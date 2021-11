Motius per estar enfadats i ... preocupats

Per tot això estava enfadat n’Àlex, per l’actitud, per la defensa i per la manca de disciplina ofensiva.

És cert que en Maxi Fjellerup no va poder jugar – tots sabem la importància del seu rol a l’equip – i que hi ha nervis, pressió i ansietat, fruit de la mala classificació. Ara bé, si en el mes de novembre aquesta tensió dificulta la productivitat del grup, què pot passar quan arribem al tram final de la temporada i, si l’equip es troba en una situació fràgil, cada partit sigui una final? Es va perdre contra un equip que no havia encara guanyat i que va demostrar, malgrat els triples, per què ocupa la cua de la classificació i vol incorporar jugadors per ser més competitiu. Va caure de 18 punts – la diferència va arribar a ser de 23 – i, qui ho sap ara, si a final de temporada aquests 18 punts poden ser determinants quan parlem de salvació o descens.

Motius clars per estar enfadats, però també preocupats. S’ha consumit quasi una quarta part de la lliga regular (8 partits de 34) i només s’ha sumat una victòria. L’equip immobiliari comparteix la cua de la classificació amb l’Osca i dels 18 participants és el que menys punts fica (69,1), el que presenta pitjor percentatge de triples (26,6), de tirs de camp (39,8) i de personal (62,8), el que més pèrdues acumula (una mitjana de 14,9) i el que valora més poc (61,4). Dades fredes, però significatives.

Diumenge, just abans de l’aturada de dues setmanes pels partits de seleccions, visita Son Moix el Prat, un equip que lluita també per abandonar les places perilloses i delicades de la classificació. Diumenge l’equip necessita reaccionar i segur que agrairà el recolzament de l’afició.