El color azul eléctrico de las nuevas pistas de la Rafa Nadal Academy by Movistar ya brilla de una manera enérgica bajo la cubierta ubicada dentro del moderno edificio emplazado dentro de la instalación. Los primeros tenistas en hacer uso de estas recién estrenadas pistas serán los jugadores del 'Tennis Europe Under 12 Festival', un torneo que reúne esta semana en la Rafa Nadal Academy by Movistar a los mejores tenistas europeos de menos de 12 años. Estos 64 jugadores (32 chicos y 32 chicas) lucharán durante seis días para coronarse en el mejor jugador continental de la categoría.

A la conclusión de 2021 la Rafa Nadal Academy by Movistar finalizará su proyecto de ampliación con la inauguración de sus nuevas infraestructuras deportivas que le consolidarán como uno de los complejos deportivos más importantes a nivel mundial. Si bien aún quedan apuntalar detalles de las instalaciones, según informa la academia en una nota, los jugadores ya pueden disfrutar de tres nuevas pistas indoor de superficie dura. En el arranque de 2022 se estrenará oficialmente el nuevo complejo que albergará tanto las nuevas pistas cubiertas (3 de superficie dura y 7 de tierra batida), como un nuevo centro de fitness y un innovador centro médico al servicio a los 155 jugadores que viven en la Academia durante todo el año realizando el programa anual simultaneando sus entrenamientos con sus estudios académicos. Esta ampliación (que contendrá también nuevas pistas de pádel y vóley playa) también servirá para dar servicio a los adultos y jóvenes que llevan a cabo estancias semanales en la Academia.