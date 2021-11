Minuto 91 | Sarver es (triste) noticia, por mucho que moleste

Parece que a un sector del mallorquinismo le moleste que se informe de Sarver y sus problemas en la NBA que, en el peor de los casos, podría acabar con su aventura al frente de los Phoenix Suns. Contar las graves acusaciones de racismo y misoginia a las que tendrá que hacer frente a partir de esta semana, con más de setenta testimonios que testificarán en su contra, es relevante, y eso no significa ir en contra de los intereses del Mallorca. El desenlace de todo este embrollo puede afectar al presente y futuro del club de Son Moix, y no darse cuenta de ello es vivir de espaldas a la realidad. Si Sarver no fuera el propietario del Mallorca, pero resulta que sí lo es -afortunadamente-, posiblemente no se haría mención a sus problemas.

España, a Catar. La selección española de fútbol, no sin problemas, obtuvo ayer el billete para el Mundial de Catar, que se celebrará en el mes de diciembre del año que viene, en pleno invierno para huir del sofocante calor que hace en verano en este país. Esta circunstancia obligará que el próximo campeonato de Liga empiece a comienzos de agosto, en otra vuelta de tuerca a un calendario ya de por sí infernal. Sin tiempo para el descanso, los dirigentes de la FIFA se están cargando el fútbol. Los futbolistas necesitan descanso, y sin él, el espectáculo se resiente y la plaga de lesiones aumenta sin parar.

El Palmer Palma, mucho más que una crisis. Perder en la pista del todavía colista Huesca por 18 puntos de diferencia tiene muy poca defensa y apunta a una crisis de caballo de muy difícil solución. Salvo en muy contados partidos, el Palmer Palma no ha presentado batalla a casi nadie y sus encuentros solo reflejan una impotencia que deja en evidencia el discurso siempre optimista de sus entrenadores. El enésimo proyecto de Boscana se tambalea otra vez. La pasada temporada el equipo se rehízo de un mal comienzo. En esta ocasión parece más difícil porque, dicen los que entienden, que la calidad de la plantilla es infinitamente inferior.

Como idea, no estaría nada mal que, al igual que ocurre en el rugby desde hace ya tiempo, en el fútbol los árbitros dirigieran los partidos con un micrófono para que los aficionados puedan escuchar los diálogos con los jugadores. El sábado, en el amistoso Irlanda-Nueva Zelanda, se pudo escuchar al árbitro cómo se dirigía a uno de los jugadores irlandeses diciéndole que se dedicara a jugar y no a cometer tantas faltas. En un mundo tan cerrado como el del arbitraje español, en el que se hace difícil escuchar las opiniones de un colegiado e imposible saber si se ha castigado a uno de ellos por un flagrante error, supondría una medida aperturista que merecería el aplauso de todos.

El adiós de Rossi. Se va una leyenda del motociclismo y del deporte. El multicampeón italiano Valentino Rossi se despide, seguro que con algún año de retraso, tras haberlo ganado todo sobre una moto. Ni tan siquiera sus últimas temporadas, en la que poco menos que se ha arrastrado, y su actitud vengativa hacia su sucesor, Marc Márquez, al que nunca ha perdonado el encontronazo que tuvieron, impiden reconocer que se despide un gran campeón.