«Debemos tener claro que no hemos logrado nada aún y que debemos ir a Huesca con la mentalidad de que no hemos ganado ningún partido también», señaló ayer Alex Pérez, componente de la dupla técnica del Palmer Palma de LEB Oro, ante el partido de mañana en Huesca. «Nos enfrentamos último contra penúltimo y no creo que haya que decir más», añadió el preparador.

El técnico mallorquín Pau Tomàs señaló que «el equipo está bien» tras firmar su primera victoria este pasado miércoles ante el Juaristi, y añadió: «Anímicamente, al equipo le ha cambiado la cara». Por otro lado, dejó en duda la presencia del argentino Fjellerup tras el golpe sufrido el miércoles, que le obligó a dejar el partido: «Tenemos que ver cómo evoluciona del golpe en la cabeza y el que sufrió en la muñeca. Esperaremos hasta el último momento para ver si viaja o no».