Ya hace más de cinco años que Dani Alves hizo las maletas, pero el Barça seguía haber podido llenar el hueco que dejó en el lateral derecho. Ni Douglas, ni Montoya, ni Semedo, ni Aleix Vidal, ni Sergi Roberto ni Wagué ni, de momento, Dest han conseguido hacer olvidar al brasileño. Emerson, el último en llegar, se fue tras haber jugado apenas tres ratitos. Al final el nuevo Alves será.... Alves.

Xavi ha dado el OK al regreso del lateral brasileño, como ha adelantado 'Sport'. A sus 38 años se encontraba sin equipo después de rescindir su contrato con el Sao Paulo. Más allá de lo que pueda aportar en el campo, el técnico valora el liderazgo y la experiencia que pueda aportar a un vestuario lleno de jóvenes talentos como Pedri o Eric García, a los que se enfrentó en la final olímpica el pasado verano. También su capacidad para generar buen ambiente de grupo.

"Dani Alves está ayudando al club de muchas maneras, y también nos ofreció su ayuda desde una perspectiva deportiva", comentó Joan Laporta el lunes en la presentación de Xavi. El zaguero, que quiere seguir jugando para llegar al próximo Mundial de Catar, había descartado otras ofertas priorizando su regreso al Camp Nou.

Tres cesiones

Su llegada, que aún no es oficial, no será inminente, sino que se producirá en cuanto se abra la ventana de fichajes de invierno, o sea no debutaría hasta el mes de enero. Alves tendrá un salario muy reducido, jugará prácticamente gratis, lo que facilitará su encaje en el estrecho 'fair play' financiero de que dispone el club azulgrana.

Alves será, pues, el primero de los tres refuerzos que busca el Barça en el mercado de invierno. Tres cesiones o, en este caso, con el sueldo extremadamente bajo.