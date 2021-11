La llegada del fondo de inversión árabe como máximo accionista del Newcastle no ha sentado nada bien a los clubes del fútbol mundial, especialmente a los de la Premier League, que son conscientes que los 'magpies' buscarán reforzarse con todos los jugadores que encuentren en el mercado de fichajes sin importar el precio con tal de evitar el descenso. Es por ello que casi todos los clubes ingleses se han puesto de acuerdo para 'boicotear' al equipo de Eddie Howe.

Según informa el diario 'The Telegraph', la idea es oponerse a la venta de de jugadores con la que el Newcastle pretende abandonar los puestos de descensos para trepar hasta los puestos europeos, objetivo que el jeque marcó en un principio. Sin embargo, deberán centrarse en la salvación por el momento.

El citado medio inglés asegura que ya se habrían llevado varias reuniones a cabo entre los clubes. Un experto en la materia, cuyo nombre no ha sido desvelado, ha asegurado que "al Newcastle le resultará difícil comprar jugadores de algunos clubs de la Premier League en enero, ya que estos preferirían verle relegado de categoría a llevarse su dinero. Muchos clubes no venderán".

Los 'urracas' se encuentran a día de hoy en plena búsqueda para hacerse con un director deportivo para fichar. En los últimos días han sonado varios nombres como Michael Emenalo, ex del Chelsea, encargado de traer a jugadores de talla mundial al equipo blue como Courtois, Hazard, de Bruyne o Lukaku. También suena con fuerza Michael Edwards, actual director deportivo del Liverpool que ya trabajó con Howe en el Porstmouth y todo parece indicar a que abandonará su cargo el próximo verano.

"Nos estamos preparando para fichar"

Sin embargo, la directora del Newcastle United, Amanda Staveley, ajena a todo lo que se comenta, ha prometido al técnico Eddie Howe que habrá varios fichajes de cara al próximo mercado invernal tras no haber logrado ninguna victoria en once partidos. "Nos estamos preparando para la ventana invernal de fichajes. Normalmente no es un mercado en el que nos gustaría invertir, porque no es donde encuentras las mejores operaciones, pero es algo importante en este momento", aseguró la presidenta de PCP Capital Partners, que asumió que "hubiera sido más fácil no comprar el club y espera hasta después de navidades para ver en qué posición estaba el equipo. Hubiera sido una inversión más segura, pero no queríamos eso. Teníamos que asumir el riesgo".