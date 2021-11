La setmana passada un grup d’amics vam anar al taller d’un conegut pintor. Ens va mostrar el seu darrer quadre. L’està treballant. No està acabat. És una pintura, totes les que ell fa així ho són, abstracta. Tots nosaltres vam observar amb deteniment els colors, les formes, les línies... Lògicament no ens va voler dir què era, què significava aquell batibull de tons, de retxes, d’aires que el temps i el seu treball intentaven harmonitzar perquè esdevingués un quadre valorat i reconegut. Sempre ens diu el mateix. En aquests moments, quan l’obra no està encara acabada, l’opinió del públic no és important i afegeix que li fa gràcia escoltar comentaris antagonistes que es produeixen quan observen la seva obra. Els meus amics i jo vam ser considerats i vam partir sense fer pràcticament comentaris.

Vam anar a una cafeteria i vam criticar i jutjar el seu quadre. Tots vam opinar. Recordàrem que tot just fa un any, també el vam visitar. Una pintura seva inacabada ens va sorprendre i, mentre uns deien que l’obra que estava fent, no acabaria essent important, d’altres confiaven que una vegada acabada, adquiriria un valor notable. El temps va donar la raó a tots els que van apostar per un futur esperançador, més que per un present incert.

L’actual pintura va dividir els meus amics. Mentre uns creien que acabaria essent una obra mediocre – el que veien no els agradava –, altres s’aferraven al quadre de l’any passat i destacaven la seva qualitat i el reconeixement favorable de l’opinió pública i dels crítics, una vegada acabat.

Actualment el Palmer Palma és una pintura abstracta inacabada. Cada seguidor que observa l’equip i les seves actuacions interpreta el que veu, el que creu que veu o el que vol veure. Per ara el conjunt de Ciutat ha perdut els sis partits. Comparteix la cua de la classificació amb l’Osca. Ha competit bé la majoria d’encontres, però diumenge va rebre un cop dur en forma de derrota indiscutible, mancada de tot allò que l’havia caracteritzat positivament: actitud, coratge i defensa. Curiosament la temporada passada l’equip immobiliari va sofrir un començament de lliga semblant. A la setena jornada va arribar la dura derrota contra Almansa. Pareixia que la situació no tenia remei i molts pensaven que l’equip tenia molts números per descendir... I va succeir el “miracle”: el Palmer va començar a guanyar, va encadenar cinc victòries consecutives i va acabar jugant les eliminatòries per ascendir.

La història del mal començament de lliga i del partit nefast es repeteix. Ara falta saber si també es repetiran les ratxes de victòries i les actuacions refinades de bàsquet que l’equip de negre va protagonitzar el curs passat – els rivals immediats són en teoria més assequibles: Juaristi, Osca, Prat – o si enguany els play-offs d’ascens comencen a ser una utopia i s’haurà d’estar més pendent de la cua de la classificació.

El Palmer Palma és un quadre abstracte. A cada persona que es col·loca al davant li provoca una sensació i emoció concretes i l’interpreta com vol. Aquests són els atractius d’una tela abstracta.