«En esta categoría no se puede hablar de fracaso por no lograr el ascenso»

Diez jornadas tardó en llegar la primera derrota del curso, ¿se la esperaba antes?

Creo que se ha hecho un muy buen inicio y firmaría cada curso sufrir la primera derrota en la jornada 10. Hemos empezado bien y tenía la esperanza de que no se acabara ya. Creo que en Castellón no merecimos perder, pero esto es fútbol.

¿Ha cerrado la mejor plantilla en lo que lleva al frente del club?

Creo que sí y se está demostrando. Tenemos una plantilla muy competitiva y personalmente creo que es la mejor desde que llegamos al club, pero seguramente en la jornada 38 pueda decir algo más.

¿Todo lo que no sea el ascenso será un fracaso?

No. En esta categoría no se puede hablar de fracaso por no ascender. Descender sí que lo sería. Tenemos claro cuál es el objetivo, pero sabemos que va a ser muy difícil. Queremos disputar el play-off y estar lo más arriba posible, pero también hay que ser conscientes de que hay más rivales, la mayoría históricos, y no podemos olvidar quiénes somos ni de dónde venimos.

¿Considera más justo que esta temporada el primer clasificado ascienda directamente?

Sin duda. En todas las categorías y en casi todos los países es así. Si se hubiera implantado antes ya estaríamos en Segunda. Creo que es lo justo y lo correcto.

Parece que el Villarreal B por fin ha pisado el freno.

Me preocupa más lo nuestro. Si nosotros hacemos las cosas bien vamos a estar ahí. Lo que hace el Villarreal no lo podemos controlar. Es un filial muy bueno y lo está demostrando, pero también ha demostrado que son humanos, como nosotros. Si pinchan, tenemos claro que ahí hay que estar.

En el mercado invernal, siempre se pueden hacer retoques, ¿qué necesita el Baleares?

Vamos a intentar cubrir todas las fichas. Ahora mismo tenemos dos libres sub-23. Después veremos qué nos puede dar el mercado. Los jugadores tienen contratos, tienen que ser futbolistas que no jueguen mucho, pero hay que saber por qué no juegan. Quizás también haya aquí futbolistas que quieran salir. Nuestra filosofía no cambia: Si hay algo que creemos que es mejor que lo que tenemos, lo vamos a valorar. La exigencia es máxima.

¿Se plantean alguna baja? Isi Ros no está teniendo casi ningún minuto, por ejemplo.

No, aún no estamos planeando nada. Quedan dos meses y pueden pasar muchas cosas. Quizás ahora no juega nada y el domingo entra, marca dos goles, y es titular los próximos meses. Lo valoraremos más adelante.

No sé si la pregunta le parece descabellada, pero ¿hay contacto con Florín Andone?

Pues sí, hay contacto, pero más o menos lo ha habido siempre. Dudo de que haya una posibilidad real de que venga, pero si en algún momento se plantea dicha opción, la valoraríamos. Él está jugando en Primera, tiene contrato con el Brighton, creo que lo que cobra ahí es más que nuestro presupuesto entero. Ojalá en algún momento pueda haber la posibilidad.

¿Negocian el regreso de Alberto Cañas?

Pues un poco lo mismo. Siempre hay contacto porque aquí se portó súper bien y dejó muy buenos recuerdos. Ahora está en Grecia, en Primera, está jugando, pero si algún día nos dice que quiere volver a España, habrá que valorarlo.

Es conocida la buena relación que tienen con el Cartagena… ¿Carrasquilla?

Hoy por hoy no hay interés, pero en dos meses pueden pasar muchas cosas. Es un jugador muy bueno, lo conocemos, pero creo que tiene un mercado bastante alto y no sé lo que piensa él sobre esta opción.

Hasta el momento siempre había trabajado solo, ¿cómo es compartir ahora el día a día con Jordi Roger?

Mejor, porque no tengo tanta carga y así me puedo centrar en otras tareas. Cuatro ojos siempre ven más que dos y se sabe que hay muchísima información en el mundo del fútbol. Desde que está Jordi todo es mucho más fácil. Trabajamos bien juntos, tanto con él como con el míster.

¿Tuvieron dudas a la hora de colocar a Xavi Calm como primer entrenador cuando como segundo no había funcionado?

Fue todo muy rápido. Había que tomar una decisión y se tomó. Hubo un contacto con otro entrenador, pero no nos convencía y decidimos apostar por Xavi. Sabíamos cómo trabajaba, conocía la plantilla y creímos que era diferente a Roger. Nos sorprendieron sus números en esa segunda vuelta y fue lo que nos hizo decantarnos por él también para firmar su continuidad en verano. Lleva 18 partidos y solo dos derrotas.

¿Le ha llegado a sus oídos que un sector del vestuario está descontento con los entrenamientos? Consideran que no son lo intensos que tendrían que ser.

Me gustaría saber quién dice eso porque si hay algo que veo es intensidad. Quizás la de Manix sí fue una etapa en la que se pudo reclamar más y no es ningún tipo de ataque. Creo que el equipo lo está demostrando en los partidos, si no hubiera intensidad sería muy difícil competir como lo están haciendo.

El otro día Ingo aseguró en la Cope que el motivo por el que Vallori no sigue en el club es porque consideraron que no debía ser él quien dirigiera a los juveniles, ¿es así?

Es un tema del que prefiero no hablar porque es pasado. Hemos tenido razones, al igual que él, para que salga del club. Siempre hemos tenido una buena relación, pero pasó algo que cambió eso. Él quería entrenar otros equipos que no le podíamos dar, pero es un tema en el que me gustaría no entrar. Nunca tuve ningún problema con él mientras fue jugador y prefiero no decir nada.

A lo dicho por Ingo, Vallori contestó y aseguró que un día hablará y se caerán muchas máscaras, ¿le preocupa?

No, para nada.

Son siete años los que lleva en el club, ¿se le ha pasado por la cabeza abandonar?

Ha habido momentos mejores y peores. Seguramente el año en el que casi bajamos, con Armando de la Morena, fue el más duro. Hubo muchas críticas personales que me afectaron y que no fueron nada bonitas y luego, evidentemente, están los play-off. Después de esos partidos piensas que hay que volver a empezar de cero y es difícil. Dudas a veces ha habido, pero es algo humano. Ahora mismo estoy muy ilusionado.

En su forma de trabajar hay una evolución, ahora mismo se decanta por hacer contratos más largos a los jugadores.

Tanto no hemos cambiado. Antes simplemente no se podía llegar a un acuerdo. Siempre hemos intentado que jugadores importantes estuvieran todo el tiempo posible: Vallori, Fullana, Kike López, Rovirola… En un contrato juegan dos partes y antes los futbolistas sabían que, si no estaban aquí, podrían estar en uno de los otros 99 equipos de la categoría. Ahora el juego ha cambiado y eso creo que también hace que ellos quieran más años de continuidad.

Hace dos años Mandiola le definía como un juvenil de segundo año. ¿Ha ascendido ya a senior?

Amateur de primer año (ríe). Está claro que la experiencia es un grado, pero creo que en su momento ese comentario sobraba, lo sabe él y lo sabe todo el mundo. No pasa nada, era su manera de hablar y de ser. Los años han demostrado que hacemos las cosas bien y que cada vez intentamos tomar mejores decisiones. No voy a entrar en eso, Manix era Manix y yo soy Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares.