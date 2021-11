El italiano Pecco Bagnaia sumó su tercera victoria de la temporada, al imponerse con gran solvencia, en el Gran Premio del Algarve de MotoGP. En el circuito portugués de Portimao solo el mallorquín Joan Mir (Suzuki) dio un poco de guerra al piloto con el que peleaba por un subcampeonato al que ayer dijo adiós.

Bagnaia lideró la carrera desde la primera hasta la última vuelta, a pesar de que la prueba no concluyó con los giros establecidos al mostrar Dirección de Carrera la bandera roja dos vueltas antes del final.

En ese momento, el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el español Iker Lecuona (KTM), que luego se disculpó con el lusitano por su acción, se fueron al suelo en la curva 13, lo que obligó a detener la carrera para que los pilotos pudiesen ser atendidos. Como ya se había completado el 75 por ciento de la carrerasegún establece el Reglamento Deportivo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para MotoGP, se decidió dar por concluida la misma.

Pecco Bagnaia había sido el más rápido de entrenamientos y no fue casualidad que también lo fuese cuando se apagó el semáforo rojo, aunque en los metros iniciales cobró cierta ventaja su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, perseguido por el mallorquín Joan Mir (Suzuki).

A ritmo de vuelta rápida, Bagnaia y Mir comenzaron a rodar muy fuerte y en apenas dos vueltas ya habían conseguido una ventaja de casi un segundo.

Décima de segundo a décima de segundo, Bagnaia se mostró intratable para todos, incluso para el único que aguantó algo tras él, un Joan Mir que en la séptima vuelta estaba a casi medio segundo. El mallorquín decidió mostrarse expectante en la segunda posición, con Miller prácticamente con el mismo planteamiento en la tercera plaza. No varió la carrera hasta la bandera roja.

«He estado esperando al final de carrera a ver si bajaban un poquito los neumáticos, pero lo he dado todo y tengo que estar contento», señaló Mir al final de la carrera. «Al principio estaba bastante bien, pero luego he visto que al consumirse los neumáticos ya no podía tener el mismo ritmo y me he dado muchos sustos... pero la carrera de Bagnaia ha sido perfecta y sólo puedo darle la enhorabuena», aseguró el de Suzuki.

«Estoy contento, no sólo por acabar en segunda posición, que es algo que ya habíamos hecho antes, sino por cómo hemos acabado en esa segunda posición», añadió, e insistió: «Hoy no se podía aspirar a nada más con Pecco». «Parece que estoy pillando otra vez el hilo. Así que a ver en Valencia», concluyó.

Augusto, noveno

El australiano Remy Gardner (Kalex) logró una victoria, quinta de la temporada en Moto2, que prácticamente le garantiza el título mundial de la categoría a una sola carrera de la conclusión del campeonato. el mallorquín Augusto Fernández (Kalex) fue noveno.

Moto3 | Guevara es quinto el día que Pedro Acosta gana el título

El español Pedro Acosta (KTM), de 17 años, se adjudicó ayer el triunfo en la carrera de Moto2 del Gran Premio do Algarve y se hizo con el título mundial de su categoría. Un triunfo con el que igualó el récord que ostentaba desde 1990 el italiano Loris Capirossi (Honda), al ganar el título en la temporada de su debut en la competición. Acosta peleó por el triunfo hasta la última vuelta, imponiéndose a Migno y Antonelli. El piloto mallorquín Izan Guevara finalizó quinto, sin opciones a pelear por el podio en las ultimas vueltas.