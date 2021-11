El Palmer Palma toca fondo en Gipuzkoa (92-65)

El partido debería haber finalizado en el primer cuarto, cuando el marcador reflejaba un terrible 27-10. Estas desventajas han sido remontadas millones de veces en el baloncesto, pero este Palmer Alma Mediterránea Palma no lo habría hecho ni jugando dos días seguidos como hoy. El Acunsa Gipuzkoa lo ha tenido demasiado fácil desde el principio en un choque para olvidar de los de Ciutat. El resultado final es un tortazo de los que escuece, de los que hace daño, porque es verdad que en la clasificación los mallorquines siguen sin estrenarse en el casillero de victorias (0-6), pero jamás había demostrado tantas debilidades como hoy en San Sebastián (92-65). Se han mostrado terriblemente blandos en la defensa, dejando mucho espacio a las amenazas de los vascos, que han tirado sin oposición, y tremendamente erráticos en el ataque, con malas decisiones y precipitaciones a la hora de lanzar.

El Palmer Palma no ha llegado a entrar en el encuentro en ningún momento frente a un rival diseñado para estar arriba, pero que llegaba al duelo con muchas dudas. Seguro que ahora ya ha despejado algunas, pero la realidad es que no han encontrado oposición. Pau Tomàs y Álex Pérez disponen de una plantilla muy joven, con mucho talento, pero sin experiencia. Esto ya se sabía en septiembre, se puede utilizar como una excusa más que justificada en alguna ocasión, por supuesto, pero perder por veintisiete puntos de diferencia no lo es.

Defender con la mirada no es defender porque Simons -18 puntos-, Zubizarreta -17- y Mallers -16- se han puesto las botas y correr sin saber lo que vas a hacer tampoco es atacar. Lo mejor será pensar que lo que ha sucedido esta manaña en el Illunbe es un accidente como el de la temporada pasada ante el Almansa en casa que sirvió como punto de inflexión. Más les vale porque es obligado tener paciencia con este grupo, pero también lo es competir y no dar una cara tan mala como la de este domingo.

Al descanso el marcador reflejaba un desolador 55-30. Eso ya lo decía todo. Hubo algunos chispazos que hicieron pensar que, al menos, el marcador se podría maquillar, aunque solo fuera por honor, pero el Palmer Palma no estuvo nada cómodo, apenas había ideas y los locales, muy atinados en su puntería, no les daban tregua. De hecho, en el tercer cuarto la distancia se llegó a elevar a 72-35, por lo que sobra cualquier análisis de lo que estaba sucediendo sobre la pista. Lo mejor era que el encuentro acabara lo antes posible y rebajar esa escandalosa diferencia hasta el 92-65 final.

Este balance de 0-6 en la clasificación duele, junto al Levitec Huesca ya son los únicos que todavía no han ganado, pero lo bueno es que hay margen de sobra para levantarse y corregir errores. Ante Estudiantes, Alicante o Granada se había visto un equipo que no baja los brazos, que no se amilana y que tiene descaro. Debe recuperar esa senda del camino lo antes posible y el miércoles, en Son Moix ante el Juaristi, es la mejor oportunidad.

(92) ACUNSA GIPUZKOA: Simons (18), Zubizarreta (17), Motos (5), Wallers (16), Delas (7). También jugaron Barton (9), González (0), De la Orden (5), Roker (4), Proleta (11). T2:18/30, T3: 13/21, TL: 17/26, 27 rebotes (5 ofensivos) y 22 faltas.

(65) PALMER PALMA: Van Beck (15), Figueras (1), Fjellerup (8), Ikpeze (2), Yannis Mendy (11). También jugaron Peñarroya (0), Kostadinov (9), Feliu (5), Ruesga (8),Kanyinda (0). T2:17/38, T3: 6/21, TL: 13/20, 28 rebotes (11 ofensivos) y 25 faltas.

ÁRBITROS: Olivares Bernabéu, Baena Criado y Sastre del Rio. Eliminados por faltas personales De la Orden e Ikpeze.

PARCIALES: 27-10, 28-20, 21-12, 16-23.