La atleta venezolana del ADA Calvià, Joselyn Daniely Brea, que compitió bajo la bandera de la Federación Internacional de Triatlón, se proclamó el sábado campeona del mundo de duatlón en la prueba disputada en la localidad asturiana de Avilés.

Brea Abreu, entrenada por Johny Ouriagli, completó el recorrido en 2:00:19, once segundos menos que la japonesa Ai Ueda (2:00:30) y 22 menos que la francesa Marion Lagrand (2:00:41), una de las principales favoritas para la victoria final que tuvo que conformarse con la medalla de bronce.

La vencedora completó en primer lugar el tramo inicial de carrera a pie, pero luego se vio relegada a la segunda posición tras el tramo ciclista antes de que Brea Abreu sacara a relucir su pasado atlético y de nuevo se hiciera con la primera posición en el segundo tramo de carrera a pie.

Por su parte, la mallorquina Xisca Tous logró finalizar la prueba en una meritoria novena posición, con un tiempo de 2:02:07. Tous cerró los dos segmentos de carrera a pie y el de ciclismo con parciales de 38:03, 1:03:56 y 19:25. En la categoría sub-23 masculina, que se disputó a la vez que la élite, el menorquín Joan Wager logró finalizar el recorrido en segunda posición, colgándose la medalla de plata en esta exigente prueba.

El Campeonato del Mundo de Duatlón reúne en Avilés a 1.100 deportistas de 37 países con una notable presencia extranjera ya que el 63 por ciento de los participantes son de fuera de España.

Este domingo concluirá el Mundial con las pruebas de paraduatlón y la disputa de la categoría junior masculina y femenina.

Brea: «El último sector fue el que me dio la victoria»

La duatleta del ADA Calvià no escondió su alegría tras proclamarse campeona del mundo en la disciplina: «La verdad es que estoy muy contenta. Me sentí muy bien, tanto en el sector de la bici como en el de la carrera. El último segmento fue el que me dio la victoria, tuve muy buenas sensaciones y pude controlar a la japonesa». La venezolana Brea agradeció el esfuerzo de su entrenador Johny Ouriagli, alguien que «siempre confió en mí» y con el que forma «un gran equipo».