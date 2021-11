«¿Los árbitros? Considero que no se nos ha tenido el mismo respeto, pero no me puedo quejar de malos arbitrajes», ha destacado hoy Guillem Boscana, presidente del Palmer Palma de LEB Oro, en la presentación de los jugadores Yannis Mendy, Wesley Van Beck, Fausto Ruesga y Joan Feliu.

En un acto en el que también se anunció la renovación del acuerdo con Ibacar –que estuvo representado por Carlos A. Mijares–, Boscana ha pedido más equidad al colectivo arbitral y dejó entrever que al equipo le perjudica su juventud: «A mí lo que me gustaría es que los árbitros piten lo que vean, no que lo hagan según la edad de quien lo hace o la camiseta».

Boscana ha explicado además sus sensaciones tras perder el equipo los primeros cinco partidos de la fase regular. «No es el inicio que hubiéramos deseado, aunque es cierto que tampoco ha sido un comienzo sencillo. Estoy convencido de que los equipos con los que nos hemos enfrentado estarán en el play off», afirmó, y añadió: «Nuestro equipo va a más en cada partido. Estoy plenamente convencido de que la cosa va a ir bien».