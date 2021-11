La pesadilla que estaban viviendo siete jugadoras de voleibol en edad escolar del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Baleares (CTEIB) empieza a ver su fin. A partir del próximo fin de semana no incurrirán en alineación indebida cuando compitan con el Garden Hotels Mallorca Volley Club tras la intervención de la Direcció General d’Esports del Govern (DGE).

Desde el 4 de septiembre la Asamblea de la Federació de Voleibol de les Illes Balears (FVBIB) aprobó una norma que las discriminaba a poder competir juntas, en un máximo de dos por club, en competiciones de ámbito autonómico por el mero hecho de haber sido seleccionadas por el CTEIB.

La Balear de voleibol ha comunicado la tarde de este martes a todos los clubes, mediante una escueta nota informativa, en que procede “de acuerdo al primer punto de la Resolución del director general d’Esports, Carles Gonyalons” a “anular el último párrafo del apartado 4.8 de la normativa general de competición para la temporada 2021-2022, aprobada por la Asamblea General de la FVBIB”.

Dicho párrafo, que deja de estar en vigor en la reglamentación citada, especifica que “en caso de incumplimiento de la norma de encorrerá en alineación indebida, lo cual supone la pérdida del partido así como el resto de sanciones establecidas al respecto, detalladas en la normativa de la FVBIB y RFEVB”. Con lo cual su club, el Garden Hotels Mallorca Volley Club, no será sancionado a partir de este fin de semana si alinea a sus jugadoras en las competiciones autonómicas de categoría cadete y juvenil.

DIARIO de MALLORCA recogió desde el pasado 18 de octubre la protesta y malestar de estas jugadoras, familias y su club al no poder competir en igualdad de condiciones que el resto de federadas. El viernes 22 del mismo mes, las partes afectadas se reunieron con Carles Gonyalons, el director general d’Esports, además de técnicos del CTEIB quienes pusieron el caso en manos de los servicios jurídicos de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Se desprende de la comunicación de la FVBIB, la cual menciona pero no especifica ni detalla su contenido completo, que se ha procedido a tramitar el punto primero de la Resolución emitida por parte de la DGE. Hay que recordar que el CTEIB depende de la Fundació per a l’Esport Balear de dicha conselleria y, por lo tanto, su actividad no puede ser regulada ni sancionada por el ente federativo ya que este está también supeditado al organismo autonómico que dirige Gonyalons.