Pau Tomàs y Álex Pérez tienen las ideas muy claras respecto al duelo que disputará el Palmer Alma Mediterránea Palma contra el HLA Alicante, en el que milita el mallorquín Pedro Llompart, este próximo domingo a las 19.15 horas en el Palau d´Esports de Son Moix. “Lo que le falta al equipo es ganar el primer partido. Eso es un factor psicológico importante y eso hace daño. En cuanto los chicos prueben lo que es lograr la victoria supondrá una inyección de confianza muy grande y le perderán definitivamente el respeto a la Liga. Aún creo que tienen eso de ‘nos tira este jugador o viene este equipo’, en el momento en el que se descorche la botella habrá vino para todos", ha reflexionado Álex Pérez. "El partido va a ser durísimo. Nosotros queremos sacar la primera victoria en casa y ellos vienen con la misma premisa de ganar el primer partido. Ellos quizá vienen con más presión al ser un equipo diseñado para estar arriba, pero los dos equipos buscamos esa primera victoria que se está retrasando en llegar”, ha añadido.

El entrenador andaluz ha asegurado que ve al equipo cerca de poder estrenarse esta temporada. “Estamos muy cerca y el equipo, en lo que se refiere a la proyección de crecimiento que tenía, está respondiendo a las expectativas. Nos ha sorprendido lo rápido que han asimilado los conceptos defensivos y de ataque. En defensa estamos muy bien y vamos a más en el ataque y estamos cerca de esa victoria”, ha reiterado. Además, ha desvelado Pérez que Wesley Van Beck debutará ante los alicantinos. "Su incorporación se abrirá el campo y nos aportará esos ocho-diez puntos que creemos que nos están faltando”.

Pau Tomàs, por su parte ha reconocido que "el calendario ha condicionado" este inicio de liga al enfrentarse a rivales diseñados para pelear por el ascenso. “El cuerpo técnico no lo pone como excusa. Lo que sí sabemos es que estamos cerca de lograr esa primera victoria. Si decimos que la primera victoria va a llegar y que estamos haciendo un buen trabajo tardará en llegar. Tenemos que dar ese paso al frente e ir a por ella y los jugadores lo están haciendo”, ha asegurado el entrenador mallorquín. "Como ha dicho Álex estamos muy cerca de lograrla y, una vez se logre, quitarnos esa ansiedad de no conocer la liga y que vean lo que es ganar. Una vez se logre todo irá más rodado”, ha destacado.

En cuanto al rival del domingo, Álex Pérez, ha sido contundente. “Si alguien que no siga demasiado la liga ve el casillero y ve el domingo a dos equipos que van 0-4 dirá que son dos equipos para estar abajo y no es así. Nosotros hemos estado a un buen nivel de juego y los rivales nos han felicitado por ello. Hemos dado la cara en todos los partidos con rivales de entidad y las victorias tienen que llegar y con Alicante pasa lo mismo, es una plantilla nueva con un entrenador nuevo y tienen que adaptarse a su juego y están en una situación parecida a nosotros, pero no es un rival que venga derrotado, ni mucho menos. Nos pondrá las cosas igual de complicadas que Melilla o Estudiantes”, ha finalizado.