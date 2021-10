Rafael Vilela analiza el principio de temporada del equipo tras los tres primeros partidos de Liga. Con una victoria, un empate y una derrota, las sensaciones en el seno del vestuario son agridulces. La temporada del Palma Futsal empezó de manera inmejorable, pero una derrota en Córdoba y un empate ante el Levante parecen haber puesto los pies sobre el suelo al equipo: “Creo que podemos dar mucho más, pero también es normal porque tuvimos muchos cambios de jugadores y va a pasar eso, como nos pasó la temporada pasada. Vamos a tener momentos que vamos a sufrir, que vamos a ganar, pero eso siempre pasa y tenemos que seguir trabajando para ir mejorando cada vez más”, asegura el pívot del Palma Futsal.

El brasileño señala la debilidad defensiva en tierras andaluzas y la poca efectividad de gol en el último partido como males a corregir, afirmando que “contra el Barça hicimos un partido buenísimo ganando 6-2, pero en los otros dos que hemos jugado sufrimos porque no jugamos bien. Contra el Córdoba no estábamos defendiendo bien, que es nuestro fuerte, y contra el Levante tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no los marcamos y al final sufrimos un empate que para nosotros fue como una derrota”, concluye el jugador del equipo mallorquín.