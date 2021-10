Cartulina morada | Defenderse antes de ser atacado

Las acusaciones a Robert Sarver, propietario del Real Mallorca, por sexismo, racismo y acoso sexual sacudieron la estructura de Son Moix en la madrugada del sábado. Por el momento poco se conoce sobre el material con el que el canal estadounidense ESPN pretende hundir al dueño de los Phoenix Suns y que, en principio, verá la luz a lo largo de esta semana. Hasta el momento nadie ha linchado a Sarver. Hasta la fecha, y que se sepa, nadie planea hacerlo. Hasta ahora, lo único que ha sucedido es que el magnate estadounidense ha refutado categóricamente todas las acusaciones, a pesar de que estas aún no se han hecho. Por el momento tan solo existe un tuit vago de un analista de la NBA, hijo de un ejecutivo de Sturbucks que curiosamente tiene bastante dinero invertido en el baloncesto. Pero a ese tuit indolente dio respuesta Sarver con efervescencia, enfurecido y sabedor, parece, de todo lo que se le viene encima. El Mallorca, en este embrollo, se ha mantenido al margen, no se ha pronunciado, aunque también puedo asegurarles que no sería yo quien, desde los despachos de Son Moix, levantara el teléfono para preguntarle si conviene o no publicar un comunicado en las redes sociales de ese club que posee por España. Por el momento una acusación no es lo mismo que una condena, así que por ahora toca esperar. De confirmarse las mismas, el golpe a la entidad presidida por Andy Kohlberg va a retumbar en toda la isla. La NBA le echará por principios y espero que LaLiga también lo haga si es que los tiene. Lo que está claro es que el Mallorca no debería tolerar tener en su estructura a un acosador racista. Por imagen, por compromiso y sobre todo por coherencia.

Las defensas de cuñado | ¿Cómo va a ser Sarver racista si tenía contratado a Maheta Molango?

«¿Cómo va a ser racista Robert Sarver si tenía contratado a Maheta Molango?» Esta es una de las defensas que he escuchado en los últimos días sobre el empresario estadounidense. Solo espero que los argumentos que utilice la franquicia, en caso de ser necesarios, superen estos comentarios de cuñado en tiempos de sobremesa. Porque me los conozco. Y lo digo porque la carta que publicó Sarver tras conocerse la noticia, no suena mucho mejor: «Me gustaría pensar que mis acciones y mi historial público en relación con la raza, el género o la discriminación de cualquier tipo a lo largo de toda una vida en los negocios y el servicio a la comunidad responderán adecuadamente a cualquier pregunta que alguien pueda plantear sobre mi compromiso con la igualdad y la equidad».

MotoGP | Tres muertes este año han sido necesarias para que la FIM y Dorna tomen cartas en el asunto

Me iba a poner a hablar de motociclismo, pero antes de nada es de rigor felicitar al flamante nuevo campeón de MotoGP Fabio Quartararo, quien arrebata el trono a un Joan Mir que debería andarse listo en las dos últimas carreras del año si no quiere perder la tercera posición que posee en este momento. A lo que iba: El motociclismo se ha plantado. La FIM y Dorna anunciaron estos días importantes cambios en el reglamento para mejorar la seguridad y proteger a los menores. Se aumentará la edad de los participantes y disminuirá el número de pilotos en la parrilla. Tres muertes, solo en este año, han sido necesarias para que entren en razón. Casi nada.