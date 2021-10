Tribuna | Crònica del darrer minut

Hi ha circumstàncies, fets i, si parlem de bàsquet, jugades produïdes en un moment concret d’un partit, que poden canviar el resultat final. Precisament això és el que succeir al partit del diumenge entre Palmer i Movistar, quan restaven disset segons per arribar al final. Fins i tot, l’entrenador visitant, Jota Cuspinera, a la roda de premsa post-partit va comentar aquesta jugada i va reconèixer que hagués pogut canviar la història de l’enfrontament.

Per poder percebre la importància de la jugada, cal recordar què va passar en el darrer minut.

Quedava un minut (1:00) i Estudiantes tenia el partit relativament controlat. L’electrònic assenyalava un 65-72 al seu favor.

0:45 segons: Fausto Ruesga anota gràcies a un rebot ofensiu: 67-72.

0:20: El jugador de l’Estudiantes Edwin Jackson falla el tir de 2, Yannis Mendy captura el rebot i fa una passada llarga a Joel Kanyinda que, quan està a punt d’esmaixar, rep una falta antiesportiva del jugador visitant Darel Poirier, que evita el bàsquet.

0:17: Kanyinda és atès pels serveis mèdics del club i ha d’abandonar la pista. I aquí comença la jugada que hagués pogut canviar el futur del partit. El marcador encara marcava el 67-72 i el Palmer Palma disposava de dos tirs lliures més possessió. Els tècnics dels mallorquins decideixen que sigui Víctor Moreno que substitueixi el jugador de la República del Congo i executi els dos llançaments de personal. Moreno havia jugat menys de cinc minuts i només havia tirat dues vegades, un de 2 i un de lliure, i havia errat... Si convertia els dos tirs de personal, el seu equip es posava a distància de triple i disposava de la darrera possessió per anotar, intentar igualar el resultat i anar a la pròrroga. Era difícil, però possible. Malauradament la pilota del primer llançament es va passejar per damunt el cèrcol i no va entrar. Sí va convertir el segon: 68-72.

0:12: Pol Figueras intenta un triple forçat i falla.

0:09: Falta de Ruesga al rebot ofensiu sobre Beiran. No hi ha bonus. Kanyinda torna a la pista.

0:07: Personal de Figueras sobre Faggiano. No hi ha bonus.

0:06: Falta a Martín amb dret a dos tirs de personal. Només en converteix un: 68-73.

0:01: Figueras penetra, falla i Kanyinda en el rebot converteix dos punts, 70-73.

0:01: Estudiantes treu de fons, rep Sola, que no llança.

Final: 70-73.