Minuto 91 | En San Sebastián fallaron Manolo Reina y diez más

Luis García sí estuvo fino. Tanto en el banquillo como en la rueda de prensa. No se le puede reprochar al técnico del Mallorca que no fuera ambicioso. Dio entrada a Salva Sevilla por un batallador Battaglia que todavía no ha demostrado nada en el Mallorca; a Fer Niño por el inoperante Amath para unirse a Ángel como segundo punta; posteriormente a Abdón por el propio Ángel, que tenía tarjeta, y a Baba por un Galarreta que pidió el cambio. Las ganas de ganar del técnico no se vieron reflejadas sobre el terreno de juego, con unos futbolistas que, claramente, querían pero no podían. Faltaron ideas, todas las que tuvo el técnico y no sirvieron para nada. Toca recapacitar, pero no hay excusas para justificar la derrota, por mucha Real Sociedad que se tuviera enfrente.

Un delincuente en el Collerense-Rotlet Molinar. El encuentro de Tercera División disputado el pasado martes pudo acabar en tragedia. Un energúmeno entró al terreno de juego con una navaja en la mano con la intención de agredir a uno de los jueces de línea. Lo peor es que este indeseable es reincidente. Por lo tanto, sobra decir que no puede volver a pisar un campo de fútbol en lo que le queda de vida. De hecho, ya no debería haber entrado el martes al recinto deportivo.

Digna derrota del Palmer Palma. Muy poco faltó para que el Palmer Palma diera la gran sorpresa ante el todopoderoso Estudiantes (70-73) en un partido en el que los mallorquines empezaron a demostrar lo que pueden dar de sí esta temporada. De momento cuentan sus partidos por derrotas, pero hay que tener paciencia con este equipo. La nota negativa fue la escasa afluencia de espectadores al que a priori es el duelo estrella de la temporada. El Estudiantes es a la LEB Oro lo que el Barça o el Real Madrid en la ACB. Tanto asiento vacío no deja de ser triste ante un rival de postín como es el conjunto estudiantil.