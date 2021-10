El Espanya Hockey Club venció por 4-2 al HC Castellón en un partido disputado en el Palma Arena y en el que los mallorquines mostraron su mejor versión en la segunda parte. En la primera lograron ponerse por delante, pero no estaban tan fluidos en el juego colectivo (1-0). Poco después de empezar el segundo acto, el Espanya amplió diferencias (2-0), aunque los castellonenses no bajaron los brazos. No obstante, los de Philippe Boudreault McNicoll, actual entrenador-jugador de los de Ciutat, imprimieron más ritmo y mostraron más acierto ante la portería. El resultado final fue de 4-2, con goles de Fernando Serrano (1), Eduard Requena (2) y Mauro Jiménez (1).

Un triunfo más para los baleares, dirigidos por el propio Boudreault Mcnicoll, que fue el anterior seleccionador nacional de España de Hockey Línea.