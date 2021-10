El Palmer Palma se ahoga en la orilla (70-73)

El Palmer Palma rozó la victoria, rozó la hazaña. El Movistar Estudiantes llegaba a Son Moix como líder invicto y con el cartel de favorito, no solo para ganar el encuentro, sino también para ascender a la liga Endesa. Y se encontró con un rival que realizó el mejor partido de la actual campaña, que bregó como un titán, que le tuteó e incluso le superó en algunas fases del enfrentamiento (70-73).

Todas las derrotas duelen, pero la de este domingo fue menos dolorosa por la buena imagen que regalaron los jugadores de Pérez y Tomàs. Lástima del tercer período (13-22), ganado con autoridad por los madrileños y que supuso un lastre excesivo para el conjunto local que, a pesar de la reacción en el último cuarto (19-13), no pudo superar.

El partido fue muy táctico (en los quintetos iniciales aparecieron jugadores no habituales, Feliu para minimizar el acierto en el tiro de 3 de Dee y Sola para impedir que Fjellerup pudiera sumar con facilidad) y la lectura de los jugadores para encontrar las mejores soluciones a los problemas planteados por el rival, fue determinante. La primera parte fue sorprendente. Sorprendió positivamente el Palma y el Estudiantes, negativamente. Se esperaba más del líder. Y no fue solo por demérito visitante, también lo fue por el buen quehacer de los isleños. El Palmer tenía un plan de partido y lo ejecutó con seriedad, lo que permitió llegar al descanso con empate a 38. Sabía que una de las mejores armas estudiantiles era el contraataque, procuró no perder muchos balones y trabajó muy bien el balance defensivo. Su defensa fue buena y su ataque castigó una y otra vez la mala defensa visitante del bloqueo directo. Lástima del pobre porcentaje de triples (1/6). Fjellerup, una vez más, y Mendy, que jugó un buen partido, sostuvieron ofensivamente a los locales; Faggiano, Dee y Beirán fueron los más acertados por el lado visitante.

Los jugadores de Jota Cuspinera salieron del vestuario conscientes de que, si querían ganar el partido, tenían que ponerse el mono de trabajo. Ese plus de intensidad defensiva propició que los jugadores de negro perdieran en estos diez minutos 7 balones. Además, los madrileños prodigaron sus contraataques y mejoraron su acierto en el triple (4/6) con unos buenos minutos de Dee y Martín. A falta de un minuto, el Palmer perdía 47-60 (-13) y, aunque Mendy y Kostadinov, autores de los últimos 4 puntos del período, menguaron la diferencia, todo parecía indicar que Movistar había roto el partido a su favor (51-60).

No rendirse, luchar siempre forma parte del ADN de los inmobiliarios. Y en este último período así lo demostraron. En lugar de venirse abajo siguieron trabajando y, a falta de 4 minutos, el marcador señalaba un esperanzador 61-66. Fue el cuarto de Ruesga, que anotó en este tramo 10 puntos, dando muestras de su calidad y condiciones para el rebote ofensivo. Restaban 17 segundos (68-72) y el Palma disponía de 2 tiros libres más posesión por antideportiva visitante. Moreno solo metió 1 y Figueras posteriormente erró un triple. Martín acertó 1 tiro libre y Kanyinda cerró el partido con 2 puntos de rebote ofensivo: 70-73.

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PALMA: Figueras (12), Feliu (6), Fjellerup (15), Mendy (12) e Ikpeze (0) - quinteto inicial -, Peñarroya (0), Kostadinov (2), Moreno (1), Ruesga (13) y Kanyinda (9).

T2: 25/48. T3: 3/16. TL: 11/18. 36 rebotes. 18 faltas.

MOVISTAR ESTUDIANTES: Faggiano (7), Dee (15), Martín (15), Poirier (4) y Sola (2) - quinteto inicial -, Jackson (8), Beirán (6), Dos Anjos (0), Domínguez (0), Alderete (4), Arroyo (4) y De Jong (8).

T2: 18/37. T3: 9/23. TL: 10/16. 32 rebotes. 22 faltas.

Eliminado por personales: De Jong. Técnica al banquillo visitante y a Mendy.

Árbitros: Munar Bañón, Pere – Rial Barreiro, Jacobo – Aranzana García, Alejandro

Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada de la liga regular disputado en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix ante unos 1800 espectadores, según fuentes oficiales del club. Asistió al encuentro Carles Golanyons, director general d´Esports del Govern Balear.

