Cartulina morada | El eterno debate de la portería

Veo al mallorquinismo muy interesado en abrir debate sobre quién debe ocupar la portería del conjunto bermellón y quizás convendría recordar que hace solo dos semanas todos los halagos iban dirigidos a un Reina que dio la victoria a su equipo cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. La memoria es muy corta e injusta en ocasiones y que se critique de una forma tan hiriente la actuación del malagueño, de quien me gustaría recordar que en Anoeta salvó también al equipo en la primera parte tras un disparo de Merino envenenado, resulta del todo contraproducente. Soy de las que cree que Luis García volverá a darle una oportunidad en Mestalla y que, como ha hecho en otras tantas ocasiones, Manolo responderá. Y puestos a abrir debates… Se me ocurre el nombre de otro jugador que parece intocable y al que quizás no le vendría nada mal un descansito ante el Valencia.