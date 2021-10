Minuto 91 | Luis enrique sabe más, pero no hace falta presumir

La sinceridad de Jaume Costa. Se puede decir más alto, pero no más claro. En la entrevista que publica hoy este diario, el jugador del Mallorca, todo un veterano del fútbol, muestra su descontento con el hecho de tener que jugar a las dos de la tarde. «La Liga no ayuda a los futbolistas», lamenta el valenciano. Unas palabras que no sé si habrán hecho mucha gracia a los dirigentes del Mallorca, club que, como el resto, vive fundamentalmente del dinero de las televisiones. Juegan a las dos de la tarde de la misma forma que lo harían a una hora aún más intempestiva si les obligaran. Tiene toda la razón el futbolista, pero lamentablemente esto es un negocio puro y duro, y de esta manera está montado.

¿La temporada del Palma Futsal? Lleva varias temporadas el equipo liderado por el cada vez más imprescindible Jose Tirado quedándose con la miel en los labios de conquistar algún título. Planta cara a los más grades desde hace tiempo pero, al final, por el motivo que sea, se queda a las puertas de la gloria. El curso no ha podido empezar mejor con la goleada al Barcelona en el Palau (6-2). La exhibición que ofreció el equipo de Vadillo fue admirable. El Barcelona de fútbol sala no es ajeno a la crisis que azota a la entidad; el Movistar Inter ya ha demostrado que es humano. Al Palma Futsal se le abren las puertas de aspirar a todo y pensar que si el Levante ha estado a punto de conseguir el título de Liga, porqué esta no puede ser la temporada del club mallorquín.

Mal comienzo del Palmer Palma. El equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez empezó la temporada con derrota (61-69) ante el Melilla en el Palau, un mal resultado en un pésimo partido que los mallorquines maquillaron tras los dos primeros cuartos. Hará falta mucha paciencia.