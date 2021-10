«Con mejores jugadores es más fácil la ACB, pero la temporada es muy larga»

En el club no ha habido dudas, el presidente Guillem Boscana se ha decantado por dar continuidad al proyecto y ha vuelto a apostar por sus entrenadores. La ilusión, la ambición y la responsabilidad están presentes en todas sus palabras en el transcurso de la entrevista que han concedido a Diario de Mallorca.

Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de entrevistarles en Consell a las puertas del inicio de una temporada incierta, repleta de incógnitas, pero que resultó exitosa. ¿Qué ha cambiado en estos doce meses?

Pau Tomàs. Hemos acumulado un año de experiencia, con muchas vivencias y anécdotas. Nos ha servido para conocernos mejor, asumir mejor nuestros roles, aumentar por supuesto el conocimiento de la liga y tener las ideas más claras que hace un año.

Es innegable que los resultados de la temporada pasada fueron notables, para algunos, excelentes y superaron las expectativas iniciales. A pesar de ello, no todo fue de color de rosa. ¿Qué errores no quieren volver a cometer?

Álex Pérez. Los errores que cometimos fueron fruto del hecho de ser unos técnicos novatos en la liga, de adaptación, de gestión de vestuario y de partidos. Por supuesto asumimos los errores técnicos y tácticos que cometimos. Este año ya no somos novatos. Sin embargo, los primeros meses, como el año pasado, serán de adaptación a una plantilla nueva y a partir de ahí procuraremos, como hicimos la temporada pasada, que los jugadores crezcan.

Es verdad que, en esta categoría, la LEB Oro, pocos equipos mantienen el bloque de jugadores del año anterior. La mayoría inicia un proyecto con muchas caras nuevas. ¿Cómo sienta tener que volver a empezar?

Tomàs. En la LEB Oro siempre hay mucho movimiento. Muchos jugadores cambian de equipo. Nosotros apostamos por jugadores jóvenes, que desconocen la categoría. La filosofía es la misma que la del año pasado, un equipo joven, con jugadores con proyección, que irán, seguro, de menos a más. El trabajo de cada semana está focalizado en la mejora de estos jugadores. Queremos volver a experimentar, una vez finalizada la temporada, que nuestros jugadores han crecido y ayudarles a conseguir para la temporada posterior ofertas económicas y deportivas mejores.

¿Satisfechos con la actual plantilla?

Pérez. Sí. De todas maneras, no somos unos entrenadores que piden una plantilla con unos nombres concretos. No es la filosofía de nuestro proyecto. A nosotros nos ponen doce jugadores y los entrenamos. Eso sí, tienen que ser jóvenes, muy ambiciosos, atléticos y polivalentes, que sean capaces de adaptarse a ese juego dinámico que nos caracteriza.

Tomàs: Todos los jugadores que tenemos cumplen con estas condiciones. Por eso estamos satisfechos con la plantilla.

El equipo que han confeccionado esta temporada, ¿es una fotocopia del del año pasado?

Pérez. No. No nos hemos desprendido de una pieza y hemos puesto otra de las mismas características. Tendremos que adaptarnos a los nuevos jugadores. No tenemos los referentes ofensivos del año pasado. Los actuales son más físicos, más polivalentes. No hemos cambiado un cromo por otro.

Tomàs: Cada jugador tiene sus características. Nos adaptaremos, siendo siempre fieles a la idea de mejora de los jugadores. Somos conscientes de que no tendremos a un Harrell o a un Kullamäe. Tendremos un juego mucho más coral.

¿Será semejante el estilo de juego al de la pasada temporada?

Tomàs: Tenemos claro que queremos un juego alegre y eléctrico, duro y agresivo en defensa para buscar velocidad en las transiciones. Cuando juguemos en estático, no será el mismo que el del año pasado. Eso sí, la esencia y la filosofía será la misma, pero nos adaptaremos a las cualidades de los jugadores actuales.

¿Es posible aunar «plantilla joven con ganas de crecer», que posiblemente sea la mejor descripción de sus jugadores actuales, con «ascenso a la ACB»?

Pérez. Nosotros el año pasado, sin tener una plantilla pensada para ascender, llegamos a unos cuartos de final y, a cinco minutos para finalizar el quinto partido contra el equipo que ha ascendido, íbamos ganando el encuentro. Diseñar una plantilla para ascender a la ACB es tener una pretensión muy alta en la liga. Está claro que con mejores jugadores es más fácil conseguir el objetivo, pero la temporada es muy larga, la liga es muy dura. No está reñida una cosa con la otra.

Después de haber visto a los nuevos jugadores entrenando en el parqué, ¿cuál impresionará a los aficionados?

Tomàs. Estamos convencidos de que Pol Figueras va a seguir su crecimiento y de que tiene que dar el salto a la ACB. Será uno de los referentes del equipo. El haber trabajado juntos la temporada pasada ayudará a que siga sorprendiendo.

Pérez: Por supuesto, Pol, por su trabajo diario, que es espectacular; pero si nos centramos en los nuevos, Máximo Fjellerup, Konstantin Kostadinov y Joel Kanyinda seguro que nos sorprenderán positivamente.

Kike Fernández fue una de las piezas claves del inicio del proyecto del Palmer Alma Mediterránea Palma. Su trabajo desde el anonimato acabó siendo fundamental. ¿Cómo valoran su baja?

Pérez. Su baja a nivel moral nos ha afectado. Además de haber formado parte del cuerpo técnico es un gran amigo. Entendemos que haya tenido que apartarse por sus problemas personales. Ahora su trabajo lo repartimos entre los demás miembros del staff técnico. La llegada de Sergio Jiménez nos ayudará mucho en el trabajo de la parcela de la preparación física. Cuando el año pasado se lesionaba Jawara o Harrell o…, el partido seguía. Nos estamos adaptando a su baja y miramos para adelante.

Tomàs: Hemos absorbido sus funciones y su trabajo entre todos.

¿Cómo sienta que una persona tan exigente como su presidente, Guillem Boscana, les haya regalado tantas flores, mostrándose muy orgulloso del compromiso, de la actitud, del trabajo y del nivel de juego que el grupo exhibió el curso pasado?

Pérez: Guillermo es una persona a la que admiro por todo lo que ha hecho y está haciendo en el baloncesto y por el baloncesto. Es un presidente muy exigente y que entiende de baloncesto. Agradecemos de corazón sus palabras y el que nos haya permitido continuar. Pero estos elogios pertenecen al pasado. Empezamos una nueva andadura. Tenemos que demostrar que el reto es posible, que podemos capitanear la nueva nave.

Tomàs: Sí. Estamos muy agradecidos por la buena nota que nos puso y lo que dijo de nosotros la temporada pasada, pero hemos empezado un curso nuevo, con una mayor exigencia, la de igualar o superar los logros del año pasado.

La vuelta de la competición a un grupo único les gusta, parece el formato más justo. ¿Les perjudica o les favorece?

Tomàs: Sí, nos gusta. Todos queríamos el grupo único. La liga al final nos colocará donde nos hayamos merecido. Los fichajes que se están realizando hacen que la liga haya crecido mucho, la exigencia consecuentemente será mayor que la del curso pasado. Sin embargo, el formato actual es el más justo y el apetecido por todos.

Pérez: Yo que soy muy de datos puedo decir que, si el año pasado el sistema de competición hubiera sido de grupo único, habríamos conseguido la misma clasificación – octavos – y habríamos jugado contra el primero. Éramos de los poquísimos equipos que se hubieran quedado en la misma posición. El formato es el más justo y nos gusta porque el aficionado quiere ver al Movistar Estudiantes, al Guipúzcoa…, quiere ver a todos los equipos pasar por Son Moix.

¿Firman repetir los resultados del año pasado?

Tomàs: Sí, firmamos, porque hicimos una gran temporada, pero no descartamos mejorarla. Esta es la intención.

En la temporada 20-21 con el paso de las jornadas fueron ganándose un respeto baloncestístico que no tenían antes de comenzar la competición. El Palmer Palma asombró positivamente a todos, muy pocos contaban con ustedes. Fueron el equipo revelación. El factor sorpresa jugó a su favor. ¿Son conscientes de que este año no van a disponer de esta carta, la de la sorpresa?

Pérez: Creo que vamos a volver a disponer de ella. En la LEB Oro lo habitual es cambiar jugadores de Oro entre los equipos. Todo el mundo se conoce. Al aficionado que sigue esta categoría le gusta el baloncesto y después de analizar los fichajes, la mayoría seguro que acertará la quiniela de los ocho equipos que estarán arriba y de los tres que ocuparán la cola. A nosotros nos van a poner con los de abajo – hay que ser realistas –. Jugadores con experiencia en la LEB Oro sólo tenemos a Figueras y a Suskavcevic. El resto son novatos. Por ello lo normal es que en los pronósticos nos pongan por abajo. Así, tenemos que intentar sorprender otra vez. Es una liga de jugadores con experiencia, muy bregados y veteranos. No vamos a sorprender con el estilo de juego, porque lo conocen todos los entrenadores, pero sí sorprenderemos con los jugadores y con nuestro juego de equipo.

Tomàs: Más que hablar de sorpresa y de que el año pasado fuimos el equipo revelación, quiero destacar que esta temporada muchos equipos han incorporado jugadores como los que teníamos el año pasado, muy polivalentes, no tanto especialistas y sí más jugadores que pueden desenvolverse en varias posiciones. Se fijaron en nosotros.

Conocidos los jugadores que componen la plantilla actual, algunos aficionados se valen de un refrán conocido para mostrar sus dudas: «Nunca segundas partes fueron buenas». ¿Algo que objetar?

Tomàs: No queremos que la segunda parte sea mala. Queremos igualar o mejorar lo que hicimos el año pasado. Queremos ser fieles a nuestra filosofía, de mejora del jugador. Ellos son los protagonistas, nosotros nos exprimimos para ayudarles. Por eso esperamos que el refrán no se cumpla.

En el deporte la campanada no se puede descartar nunca. Ahora bien, generalmente el rendimiento en forma de resultados va muy ligado al presupuesto. Todo parece indicar que Estudiantes es el principal candidato al ascenso. ¿Qué otros equipos pueden toserle?

Pérez: Granada, Palencia y Alicante están confeccionando buenos grupos. Cabe la posibilidad de que Marc Gasol, presidente del Girona, acabe fichando por su equipo, con lo que daría un salto de calidad. En definitiva, parten como favoritos los equipos de siempre. Intentaremos meternos en este grupo.

Tomàs: Tenemos un inicio de liga muy exigente. Los seis primeros equipos contra los que nos enfrentamos, seguro que formarán parte de la cabeza clasificatoria. Estudiantes, Melilla, Alicante, Granada, Coruña y Guipúzcoa van a estar arriba.

Sean claros. El objetivo del Palmer Palma 21-22 es…

Pérez: Vivir el día a día, ir partido a partido. Está claro que queremos la permanencia, pero el año pasado nos ganamos el crédito de ilusionar y soñar tras hacer una buena temporada.

Tomàs: Conseguir que el aficionado disfrute de su equipo y nosotros también, ya que el año pasado no fue posible por culpa de la pandemia de coronavirus, queremos disfrutar de ellos esta temporada.