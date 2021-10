Izan Guevara: “Creo que hay pocos pilotos que han ganado sentados desde una silla”

No todos los días se gana una carrera en el Mundial de motociclismo y “menos aún como lo he hecho yo, sentado desde una silla”. Izan Guevara bromeaba ante los micrófonos a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan, donde esta tarde una veintena de familiares y amigos se daban cita para recibir al piloto después de conseguir su primer triunfo. “Ha sido toda una sorpresa, no me habían dicho nada, pero estoy muy agradecido”, reconocía risueño el piloto de 17 años, tras repartir besos y abrazos a los allí presentes.

Izan aterrizaba en casa tras más de 15 horas de viaje. El piloto, que sabía ocultar el cansancio algo mejor que su padre Toni, de quien llegaba acompañado, reconoció que la carrera en Austin fue “una montaña rusa de emociones”, pero que el triunfo “fue merecido” por cómo se había dado el Gran Premio. “Nunca se me pasó por la cabeza que mi primera victoria pudiera llegar de esta manera. Viví momentos de frustración en el box porque rozaba el triunfo con las manos y de repente me lo quitaron. No sabía cómo calmarme y de ahí mi reacción”, se disculpó. “Pero cuando desde Dirección de Carrera me dicen que he ganado, no me lo puedo ni creer. En el equipo teníamos muchas dudas. Yo no me he estudiado el reglamento así que no tenía ni idea de lo que iba a pasar”, recordaba.

En una carrera loca, terrorífica e incluso rocambolesca, Guevara se aupó a su primer podio. Dos banderas rojas marcaron el devenir del Gran Premio y un grave accidente zanjó la batalla dando como ganador al piloto mallorquín. “Tuve suerte de que se mostrara esa segunda bandera, pero sobre todo tuvimos suerte de que los pilotos involucrados en la caída estuvieran todos bien. La verdad es que llevamos un año muy difícil para el motociclismo y soy de los que creo que algo en el reglamento tiene que cambiar”, criticó el piloto sin tapujos pese a su corta edad. “El otro día era muy justo, con cinco vueltas, echarnos a rodar. Al final pasó lo que podía pasar y menos mal que todo se quedó en un susto. Todo el mundo está pidiendo que cambie el reglamento. Algo hay que hacer”, zanjó Guevara.

Si nervios pasó Izan durante el Gran Premio, peor lo pasaron incluso sus padres, Toni, quien siguió la carrera desde los boxes del Aspar Team, y Marga Bonnín, quien móvil en mano vio la carrera de su hijo desde Can Picafort, donde su otro retoño, de 19 años, jugaba un partido de fútbol. “Aitor jugaba un encuentro así que me llevé el móvil y seguí la carrera como pude. Normalmente siempre he acompañado a Izan a lo largo de su trayectoria, pero desde que está en el Mundial solo le dejan llevar un familiar y allí estaba su padre. Duele el estar tan lejos y lo pasas muy mal. Si hubiera estado allí, en el momento de más nervios me hubiera gustado abrazarle para calmarle. Todo se dio al final como se dio, pero creo que la victoria es justa porque hay muchísimo trabajo detrás de ese triunfo”, señalaba muy orgullosa su madre.

“Yo estaba ahí en el box y no sabía ni dónde meterme. Hubo momentos de mucha incertidumbre e incluso desde el equipo creían que cabía la posibilidad de que Izan pudiera retomar la carrera tras la segunda bandera roja. Al final todo se dio como se dio, pero creo que el triunfo es justo y merecido”, indicaba el padre de Izan.