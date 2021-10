Minuto 91 | Maffeo, lo mejor y lo peor del triunfo ante el Levante

La disculpa de Pablo Maffeo en redes sociales poco después del partido ante el Levante solo maquilla en parte su pésimo y lamentable comportamiento, con un comentario despectivo hacia el entrenador del Levante, Paco López. «Cállate, que te quedan dos días». Es una lástima que el catalán ensuciara de esta manera su gran actuación en el terreno de juego, posiblemente el mejor del partido y, sin duda, su mejor encuentro con la camiseta del Mallorca. Se pueden entender los nervios por la importancia de los puntos y muchas cosas más, pero nunca puede estar justificado el menosprecio a un profesional que, de la misma forma que ahora no le van las cosas bien, mañana te pueden ir mal a ti. Paco López, al que tuvieron que sujetar para no enzarzarse con Maffeo, tuvo un comportamiento ejemplar en la sala de prensa al negarse a desvelar el comentario que le dedicó el defensa mallorquinista. «No diré nunca las cosas que pasan en los campos, se han de quedar ahí. Hay mucha urgencia, exigencias y todos quieren ganar, es así de simple». No estaría de más que algún responsable del club, preferentemente Luis García, le pegara un toque y advertirle de que acciones como esta no se pueden volver a repetir. Va en contra del propio futbolista y, lo que es peor, perjudica gravemente la imagen del club, lo más importante.

Barça, peor imposible. Lo peor del paso del Barcelona por el Wanda Metropolitano no es el resultado, sino la imagen ofrecida. El equipo de Koeman va de mal en peor, con un pie más dentro de la Liga Europa que de la Champions y ya muy lejos del liderato en la Liga, cuando tan solo se han consumido ocho jornadas, siete para los azulgrana. Laporta ha ratificado la continuidad de su entrenador cuando lleva desde que llegó moviéndole la silla. Si sigue es porque, con este panorama, nadie quiere sentarse en el banquillo del Camp Nou. A Koeman no se le ocurre otra cosa que señalar a Nico, uno de los jóvenes del equipo, en uno de los goles encajados ante el Atlético; y Piqué, portavoz oficioso del club, pasa en una semana de decir que está en el Barça para pelear por todos los títulos a quejarse de que «ni jugando tres días le marcamos un gol al Atlético de Madrid». Esperpéntico.

Izan se une a la lista. Con 17 años, Izan Guevara se ha unido a la selecta lista de pilotos mallorquines que se han subido a lo más alto del podio en una prueba del Mundial de Motociclismo. El piloto más joven en la parrilla de Moto3, la más pequeña de las cilindradas, se impuso ayer en el Gran Premio de las Américas, en Texas, uniéndose a Jorge Lorenzo, Joan Mir, Augusto Fernández y el añorado Luis Salom. Dicen los que le conocen que lo que hizo ayer Izan solo es el principio de una carrera que promete. Dispuesto a comerse el mundo, encima de una moto se transforma. El futuro es suyo.

Marcadores de escándalo. En el fútbol hace ya tiempo que hasta infantiles, todo marcador que sobrepase los diez goles de diferencia no queda reflejado. El baloncesto tiene pendiente esta asignatura. Si se arreglara, se evitarían resultados como el de este fin de semana en categoría junior, con la victoria del La Salle Palma sobre el Wayalia Palma por 181-15; o La Salle 130 Son Cotoner 14 de la primera jornada. No hace falta humillar.