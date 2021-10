Pilotades | Sergio Tíscar, nuevo entrenador del Serverense de Tercera

El entrenador Sergio Tíscar dirigirá al Serverense de Tercera División después de que su preparador, Maties Durán, presentara su dimisión. Tíscar, que ya debutó este sábado con su equipo en el partido ante el Binissalem (perdieron 3-1), tiene como objetivo la permanencia. El club de Son Servera «agradece infinitamente todo lo que ha hecho por el club en estos tres años llenos de éxitos en los que has estado». «Has conseguido cosas increíbles de la que todos hemos disfrutado mucho. Esto no es un adiós, tiempo de descansar. El Serverense es tu casa», señala el comunicado del club.

Sergio Tíscar: «La plantilla tiene mucha ilusión»

Sergio Tíscar se mostró ayer muy ilusionado. «Después de lo que pasó en Son Verí (empezó como entrenador en este club pero se marchó antes de comenzar la Liga) tenía muchas ganas de volver a entrenar en Tercera División. Muy contento de que el Serverense me haya brindado la oportunidad. Me he encontrado con un club con una organización de 10 y una plantilla con mucha ilusión y por competir en cada partido e intentar estar al nivel de esta categoría tan exigente. El reto es muy complicado. Somos conscientes de las limitaciones pero hay que trabajar con mis ideas y con el buen trabajo ya hecho por Maties Durán», señaló el preparador.

Juvenil Honor: El Mallorca golea 4-1 al Europa

El Mallorca se coloca tercero después de vencer al Europa. Los rojillos alinearon a: Alex Quevedo, Biel Ramis, Pere Haro, David López, Leo Mascaró, Antoni Torregrosa, Víctor Lázaro, Pau Vila, Pau Mascaró, Toni González y Marcos Plomer. También jugaron: Víctor Barber, Toni Quetglas, Luís Montiel y Campins.

Juvenil Honor: Remontada del San Francisco

El San Francisco superó un 1-0 en contra y acabó ganando 1-3 en el campo del Sant Andreu. El cuadro escolar alineó a: Marc Monedero, Yuzún, Adrián Jiménez (Custodio), Sergio Gysels, Erik Quevedo, Adrián Gómez, Charles Ansu (Javier Ortiz), José Martínez (Antoni Navarro), Miquel Llabrés (Pedro Morell), Juan Gutiérrez y Diego (Gabriel Salas).

Juvenil Honor: El Atlético Baleares cae en Sabadell

El Atlético Baleares cayó por 4-1 ante el Sabadell. Los blanquiazules jugaron con Pau, Isra, Jordan, Company, Quesada, Rigo, Florit, Mario, Beltrán, Gorka y Seguí.

Primera femenina: Triunfo mínimo del Collerense

El Collerense venció por 3-2 al Zaragoza B. Las rojillas alinearon a Laura Girol, Marga Morey (Garcías), Gisele (Andrea Tore), María Juan, Nicole Juan (Ginard), Elena Montané (Sara Puerto), Espadas, Laura Mir, Cora Coll, Melodie y Valcaneras.

Primera Femenina: El Baleares vence al Pardinyes

El Atlético Baleares goleó por 6-1 al colista Pardinyes. Las blanquiazules alinearon a Sandra Torres (Laura Parejo), Victoria, Mar Ponce, Marga Fullana (Paula ), Carla Sánchez, Bárbara, Gabriela (María Córdoba), Neus Perelló, Joana Roig (Lucía), Raquel Carpio (Abigail) y Marta.

Primera femenina: Correctivo al Son Sardina

El Son Sardina perdió su primer partido al caer 3-0 ante el líder Europa. La palmesanas jugaron con: Cati Cueto, Anais Balduz (Marga Cueto), Rachel Gurrionero, Paula Rojas (Irene Lores), Sonia Torres (Keyla Bermejo), Nati Cano, Paula Neiro, Sofía Rojas (Úrsula Galdón), Saira, Karla Bermejo y Tania.

Regional: El Arenal, líder en solitario en Primera

El Arenal de Primera Regional se ha colocado en la primera plaza después de derrotar este fin de semana al Algaida por 2-0.

Segunda Futsal: El Visit Calvià pierde 6-3

Mucho castigo para el Visit Calvià Hidrobal que salió sin presión y sin complejos a llevarse los tres puntos, imponiendo un ritmo altísimo que hizo del partido una delicia para el espectador. Al final se impuso la experiencia del Antequera (6-3). El Calvià jugó con Manolo, Leal, Naranjo, Carlos y Gordillo. También salieron Luis de Juan, Nicolau, Sergi, Rubio, Adri y Marc Andreu.

Empresas: El Reciclados El Molino ya sabe ganar

Primer triunfo del Reciclados El Molino que sube momentáneamente hasta el segundo puesto. 0-2 ante un Cafetería Son Oliva con goles de Chema y Albarce. Mañana, a las 22:00, en La Victoria se completa la jornada con el Ángeles Custodios-Excavaciones Ernesto Castro.