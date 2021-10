Cartulina morada | Dominik aún tiene mucho que aprender

Un feo gesto: No hay disculpas para Maffeo y su inoportuno comentario a Paco López

Además del regreso de Reina, el partido ante el Levante dejó una imagen que dio la vuelta a todo el territorio nacional. Maffeo se encaró, de forma inoportuna y maleducada, con un Paco López que, al parecer, cuenta los días que le quedan para abandonar el barco granota. «Tú cállate, que te quedan dos días», le espetó el futbolista catalán al técnico valenciano en un lance del encuentro. Eso lo escuchó Toni López, segundo de Paco y hermano también del mismo, y evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Es verdad que Maffeo ya ha pedido disculpas por sus palabras, pero nunca se debería maltratar así el respeto entre las personas, aunque haya un balón de por medio.

Pedir perdón, ese extraño gesto: Luis García se disculpa por su pronto al ser cuestionado por Take

Hablando de disculpas… En la rueda de prensa previa al partido, Luis García aprovechó la pregunta de una compañera para disculparse con ella por cómo le había contestado tras el encuentro frente a Osasuna. «Me pilló la pregunta de Take que no sabía ni por dónde me venía, pero te pido disculpas porque no tuve que contestar así», reconoció risueño el técnico bermellón. Le honra el gesto al madrileño, en un mundo en el que pedir perdón parece que está mal visto.

Moto3: El mallorquín lzan Guevara logra su primer triunfo en el Mundial de motociclismo

Al fin llegó la primera victoria de Izan Guevara en el Mundial y no lo pudo hacer de manera más emocionante. El mallorquín no supo ocultar su enfado cuando, rodando primero, tuvo que abandonar la carrera por un problema con el amortiguador. Solo unos segundos después, un terrible accidente -otro más-, provocó que se sacara la segunda bandera roja en Austin y dirección de carrera decidió dar el triunfo al joven del Aspar. Guevara, que la temporada que viene volverá a correr en el mismo equipo, explotó de felicidad en los boxes. Seguramente no fue la celebración soñada, pero que no se preocupe el mallorquín porque habrá muchas más oportunidades.