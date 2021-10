En contra | Miquel Àngel Moyà: «Me haría ilusión que el Mallorca me llamara ahora mismo»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Y si hoy le llama el Mallorca?»

Hombre, si el Mallorca me llamara ahora mismo, sería uno de los dos o tres equipos grandes que me harían ilusión. Me lo pensaría y en condiciones normales probablemente jugaría con ellos.

¿Qué es una «retirada no oficial»?

Quise matizar que era oficiosa, no tengo equipo pero oficialmente no me he retirado. Soy agente libre, si hoy me llamara el Mallorca, podría ir mañana mismo.

Es usted un portero de Primeras.

Me gusta disfrutar del presente y de las vivencias en diversos escenarios. Lo he hecho con ilusión porque siempre he podido elegir, y nunca me he sentido obligado.

¿Su cuerpo le ha traicionado en las lesiones?

Me ha condicionado en las lesiones, pero también le debo mi carrera profesional. Al hacer balance, mi cuerpo ha sido un factor positivo y no me ha maltratado.

¿Reina o Greif?

Es una cuestión abierta, y Luis García decide. Manolo tiene el expediente bien cubierto por su trayectoria, pero el fútbol solo entiende de presente. Hay competencia.

Creo que se decanta por Reina.

A Greif lo conozco poquito, estuvo bien en su debut y los tres goles fueron prácticamente imparables. Es un portero de futuro.

¿Hay que cambiar al portero que encaja seis goles?

Todo puede afectar, pero es muy relativo repartir responsabilidades porque tal vez el portero podría haber hecho algo más, pero también la defensa. Puede que de los seis solo sea culpable de uno, o de ninguno.

Usted salió del Bernabéu sin encajar ni un gol.

Al final es solo una estadística, pero es hermoso cuando además ganas el partido y te dicen que eso solo ha ocurrido en el Mallorca otra vez en más de treinta años. Salí del Bernabéu con una sonrisa de oreja a oreja.

Qué tiempos, en que ya solo podemos llamar guapo a un hombre.

Quienes están a mi lado me dicen que soy guapo, pero al final es una cuestión subjetiva. Bromas aparte, la imagen ayuda por ejemplo en televisión para atraer al espectador, pero un aspecto agraciado no garantiza que transmitas tu mensaje y tu feeling.

¿Ha llegado la propuesta para un ‘reality’?

No lo tengo pensado y no ha llegado, pero si se produjera no le cierro las puertas.

¿Y para la política?

Ningún contacto ni oferta, pero tampoco lo rechazo de antemano.

¿El delantero está obligado a marcar el penalti?

Si el jugador chuta bien, fuerte y ajustado, es imposible que el portero llegue a la pelota, salvo que midiera tres metros de altura. Es una cuestión de pura física.

¿Cuánto le entusiasman los coches?

Son mi gran pasión. Sigo la Fórmula 1 y el mundial de Rallies, en mi tiempo libre piloto coches de competición en circuitos. La dedicación llega al punto de que tengo una empresa de compraventa de vehículos de alta gama, a futbolistas.

¿De qué equipo es usted?

Actualmente del Atlético, y el Mallorca quiero que gane siempre y que mantenga la categoría. Si en un partido entre ambos los mallorquines se juegan el descenso y los atléticos conseguir la Liga, que se salve el Mallorca. El Atlético ya la ganará otro año.

¿Ahora entiende mejor a los periodistas?

Soy colaborador y no periodista, pero ahora estoy un poco al otro lado. Siempre he entendido la relación con la prensa, el circo está montado de esta manera.

Por definición, los futbolistas hablan mal.

Hay cosas que se tienen o no, también hay licenciados en Filosofía con buena oratoria pero sin capacidad para chutar una falta. Y algunas personas tienen el don de palabra y de pelota, la facilidad de comunicación.

Habla usted de «tema mental», «psicología», ¿y el músculo?

En la élite, todo tiene su importancia. Un deportista profesional, y una persona, no dará el cien por cien si no está feliz o motivado. Siempre se ha tenido en cuenta, porque estás donde la vida te coloca. Con otra mentalidad, yo hubiera jugado la Champions entre diez y quince años, o hubiera sido internacional. No es casualidad.

Deje el periodismo y hágase entrenador.

Nunca me ha llamado la atención, no me gustaría porque el tiempo a invertir es superior al que dedica un futbolista, y has de navegar con 25 egos.

¿El portero está un poco loco?

Así era en el fútbol antiguo, pero hoy resuelve más con técnica que con locura. Antes que loco, el portero es un valiente dispuesto a arriesgar su integridad.