El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha homenajeado hoy a sus piragüistas Álex Graneri y Carla Vey por sus excelentes resultados de la temporada 2021, en la que ambos se han revelado como dos de las grandes promesas del piragüismo español.

Graneri es doble campeón del mundo junior, además de subcampeón europeo, de las distancias K1 500 y K1 1000, mientras que Carla Vey es la vigente medalla de bronce mundial en K4 500 y finalista de K1 500 en su primer año como junior.

El vicepresidente del Real Club Náutico de Palma, Juan José de Salabert, les ha hecho entrega de una placa conmemorativa y, en presencia de más de un centenar de deportistas de las secciones de vela y piragüismo de la entidad, les ha agradecido su esfuerzo y animado a seguir cosechando éxitos para el piragüismo español.

“Álex y Carla son un ejemplo para todos vosotros”, ha dicho Salabert, quien ha añadido que aquellos deportistas que no puedan emular estos resultados históricos (nunca antes el RCNP había conseguido dos mundiales de piragüismo en un mismo año) “conservarán para toda la vida los valores humanos que aportan el deporte y la experiencia de formar parte de un club como el RCNP”.

El acto ha contado con la presencia del comodoro del club, Jorge Forteza, y el vocal de la sección de piragüismo, Carlos Simoncelli.

Los dos deportistas han asegurado que su sueño es participar en unos Juego Olímpicos. Graneri, de 19 años, es consciente de que debe ir paso a paso, pero ha señalado que para estar en la élite “hay que marcarse metas muy ambiciosas”.

“Me gustaría ganar un mundial absoluto y, por qué no, estar en unos Juegos”, ha afirmado este joven piragüista al que muchos comparan con el doble medallista olímpico Marcus Cooper. A la pregunta de si le pesan estos elogios, Graneri ha reconocido un sentimiento ambivalente: “Por un lado me da vértigo, pero por otro me motiva a seguir trabajando duro”.

En muy parecidos términos se ha expresado la jovencísima Carla Vey, de 17 años, quien han admitido sentirse “emocionada” con el homenaje organizado por el RCNP. “No me esperaba que habría tanta gente. Han venido muchos piragüistas y también compañeros de la sección de vela. Mi familia también está muy orgullosa. Desde muy joven sueño con ser la mejor. Sé que es muy difícil, porque hay muchísima competencia, pero haberme marcado este listón es lo que me anima a entrenar y a disfrutar de este deporte”.

El Campeonato del Mundo de Piragüismo en pista Sub 23 y Junior se disputó del 4 al 6 de septiembre en Montemor-o-Velo (Portugal). Álex llegaba a este evento tras obtener dos platas en el Campeonato de Europa de Poznan (Polonia), donde Carla Vey se quedó a las puertas del podio. Ambos mejoraron sus resultados en el mundial, lo que, según sus entrenadores, demuestra que están en plena fase de progresión. “Son dos piragüistas con un gran futuro”, afirman.