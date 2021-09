El navegante mallorquín José Linares (Palma, 1977) se prepara para participar a partir de esta semana en la Mini Transat 2021 en representación del Club Nàutic Sa Ràpita, tras cumplir, tanto él como su embarcación, con los requisitos exigidos por la organización: 1.500 millas en regata y 1.000 en solitario.

Se trata de una de las regatas transoceánicas más exigentes del mundo. En concreto, es la prueba de categoría oceánica con barcos más pequeños, de 6,5 metros de eslora por 3 de manga, sin ningún tipo de comodidad en su interior y sin posibilidad de utilizar cartografía electrónica ni comunicación exterior, más allá de un parte meteorológico diario proporcionado por radio por la organización.

Dos etapas

Esta prueba bienal cuenta con 90 participantes de 14 nacionalidades y consta de 4.050 millas náuticas divididas en dos etapas: la primera desde Les Sables d'Olonne, en la Bretaña francesa, hasta la isla de La Palma, (cuya parte sur está siendo devorada estos días por la erupción del volcán Cumbre Vieja) en Canarias, y la segunda, desde La Palma hasta Guadalupe, en el Caribe. “Son etapas muy diferentes en cuanto a navegación: aunque la primera es más corta, y se completa en apenas 10 días frente a los entre 17 y 20 de la segunda, el recorrido pasa por el temido Golfo de Vizcaya a finales de septiembre, el paso de Finisterre y todo el descenso por la costa portuguesa. Nada que ver con la navegación en la 'autopista de los Alíseos' de la segunda etapa”, explica.

"Son 90 barcos, hay muchos nervios y no puedes bajar la guardia hasta que no estés solo y alejado de la flota"

Ahora, de cara a la competición, Linares está concentrado ya en Les Sables d’Olonne, a la espera de la salida el próximo domingo día 26 de septiembre. Su embarcación, que fue la misma que usó Nacho Postigo cuando participó en la Mini Transat en 2015 también está ya en Les Sables d'Olonne, montada y preparada para superar las inspecciones.

“Desde el principio, me he planteado la Mini Transat como un reto en muchas etapas y con objetivos a corto plazo. Ya llegar a la salida inscrito es una victoria para mí, pero todavía falta mucho: superar las inspecciones de seguridad y logística antes de zarpar, salir de puerto sin problemas, hacer el prólogo,... Hay que tener en cuenta que son 90 barcos, hay muchos nervios y no puedes bajar la guardia hasta que no estés solo y alejado de la flota”, explica.

Grandes apoyos

Asegura que todo el camino hasta llegar aquí “ha sido muy duro, pero he tenido grandes apoyos de varias entidades y por parte de gente que me quiere, como el Club Nàutic Sa Ràpita, que se han volcado y me lo han dado todo. Sin ayuda, es muy complicado poner el barco a punto para llevar a cabo con garantías un reto de estas características”, señala.

De cara a la competición, “espero disfrutar, pero no será fácil, porque soy muy competitivo. Estoy trabajando en autoconvencerme de que mi objetivo es llegar. Soy consciente de mis limitaciones, del barco que tengo y las posibilidades de entrenar que he tenido. Lo cierto es que disfruto de ir sin presión de tener que obtener resultados, aunque no llegar sí que sería un fracaso para mí”.

Gestión del sueño

Uno de los puntos más delicados de este tipo de navegación es la gestión del sueño. “Solo puedes dormir en tramos de 20 minutos, 40 como mucho si las condiciones son perfectas, y lo más difícil no es acostumbrarse a eso, sino, al menos en mi caso, saber detectar el cansancio extremo. Porque, al no entrar en fase REM en esos lapsos de sueño, tu cuerpo descansa pero tu cerebro no logra desconectar, por lo que acumulas cansancio y pueden llegar las alucinaciones. Hay que saber detectar si estás superando la línea roja”, explica.

"Cumplir este reto me va a compensar personalmente, porque es algo que llevo queriendo hacer desde niño"

“Aunque no ha sido fácil llegar hasta aquí, y he tenido que hacer un gran esfuerzo económico, personal y de tiempo, creo que cumplir este reto me va a compensar personalmente, porque es algo que llevo queriendo hacer desde niño”, reflexiona. “Y hacia el exterior, aunque no pretendo ser referente ni ejemplo de nadie, el hecho de que una persona como yo, que no ha destacado especialmente como navegante, que no es un fuera de serie y no tiene todas las facilidades del mundo, pueda lograr este sueño, dará ánimos a mucha gente para intentarlo si realmente lo quiere hacer. En cuanto al Club Nàutica Sa Ràpita, creo que es algo muy importante, porque su apuesta por el circuito ANSI de solitarios viene de lejos, y yo estoy aquí gracias a ello, así que el proyecto no es solo mío, también es del club”.

No echar de menos

Preguntado por a quién echará más de menos durante la prueba, responde: “por supuesto, a mi hija. Pero mientras navegas, no puedes permitirte echar de menos, porque si lo haces, te derrumbas. Tienes que estar centrado en ti, en el barco y en navegar, y evadirte de todo lo que dejas en tierra. Si no, es imposible”.

Una vez tome tierra en Guadalupe, “no sé si querré repetir, pero he vivido muchas Mini Transat de compañeros y amigos, y algunas de ellas han sido muy accidentadas, pero ninguno ha llegado a puerto diciendo que no quiere repetir. Ya veremos qué me pasa a mí”, concluye.