«Salir undécimo aquí nos complica las cosas, pero creo que soy de los pocos que puede salir así y hacer una buena carrera. No es la primera vez que salimos aquí atrás», señaló ayer Joan Mir, tras firmar una mala calificación en el Gran Premio de San Marino.

La moto del piloto mallorquín sufrió unos problemas técnicos que le relegaron al fondo de la parrilla: «En la primera salida algo no funcionaba bien con la parte delantera de la moto, creo que algo de la presión del neumático o algo así, y se me cerraba mucho la dirección; he tenido dos sustos grandes y he decidido parar lo antes que he podido por este motivo». «Y cuando he montado otro neumático y he salido el salpicadero de la moto me marcaba ‘Box’, y normalmente no me suelen enviar este mensaje. Cuando lo hacen es como una alarma y quiere decir que hay que parar, pero cuando he entrado y he visto que me han dicho que siguiera he entendido rápidamente que había sido un fallo y eso nos ha condicionado todo el oficial», se lamentó, y añadió: «Suzuki me ha pedido disculpas, ha sido un fallo de dentro del box; esto pasa y es importante que cuando alguien comete un error que lo sepa aceptar, así como yo también cometo muchos errores y también muchas veces los acepto».

El italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) en MotoGP, el español Raúl Fernández (Kalex) en Moto2 –con el mallorquín Augusto Fernández firmando el tercer tiempo– y el también transalpino Romano Fenati (Husqvarna) saldrán hoy desde la ‘pole’ en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Pons, quinto en MotoE

En el Mundial de motos eléctricas, triunfo ayer del español Jordi Torres en una primera carrera en la que pugnaron cinco pilotos por el triunfo. El brasileño Eric Granados se fue al suelo a falta de dos vueltas y permitió al mallorquín Miquel Pons finalizar quinto. Hoy se disputa la segunda carrera.