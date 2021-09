Cartulina morada | Al Bernabéu, con la cabeza alta

El Mallorca dio la cara ante el Villarreal. Me gustó el equipo, mucho más que en San Mamés, pese a los malabares que tuvo que hacer Luis García para presentar un once en condiciones frente a los de Unai Emery. El punto es bueno, buenísimo, y suficiente para ir al Bernabéu con la cabeza alta. Pero el partido volvió a dejar un aspecto negativo... La lesión de un Maffeo que tuvo que retirarse en el minuto 35. La carreta de bajas que acumula el equipo en la línea defensiva es preocupante y carece de sentido. O bien la preparación física no ha sido la idónea durante la pretemporada, que quiero entender que no, o al conjunto bermellón le ha mirado un tuerto. Esperemos que todos estos problemas que arrastra el equipo tengan ya solución para el encuentro frente a Osasuna.