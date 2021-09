Veamos, cierto, muy cierto, estamos ante el gran premio nº 14 de la temporada, en el mítico circuito de Misano, aún más, en el trazado que lleva el nombre del gran, del inmenso, Marc Simoncelli, pero se trata de algo más que un gran premio, se trata de la cita previa al gran test del 2021….de cara al 2022. Es decir, hay un puñado de pilotos, como el líder Fabio Quartararo (Yamaha), Bagnaia (Ducati) y el campeón Joan Mir (Suzuki), a 53 y 57 puntos, respectivamente, de la cabeza del Mundial, que no tienen en su mente otro objetivo que ganar y ganar.

Pero los demás, bueno, tal vez, la pareja de Aprilia, Aleix Espargaró, que sueña con otro podio o, incluso, con ganar y Maverick Viñales, que busca, por fin, lucirse en su segunda carrera con la moto de Noale, lo que quieren es acabar con buenas sensaciones, no hacerse daño y hacer un buen trabajo martes y miércoles cuando sus ingenieros y mecánicos pongan en sus manos las primeras innovaciones de cara a la moto del 2022 y, quien sabe, si alguien, Honda, tal vez, llegue, incluso, a sacar a pista el primer prototipo 2022.

Test muy importante

“Las pruebas del martes y miércoles son muy, muy, importantes”, ha comentado hoy Marc Márquez (Honda), que sigue poniéndose en forma de cara al 2022 y la prueba es que, hace cinco días, estuvo peleando, a brazo partido, con Bagnaia, hasta la última curva de la última vuelta, por la victoria en Aragón. “Y son importantísimas porque hemos de decidir ya qué moto tendremos el año que viene y suministrarle buena información a los ingenieros japoneses. Por eso, ahora, en las últimas carreras, hemos estado probando, los cuatro pilotos de Honda, diversos chasis nuevos para conseguir alcanzar un acuerdo en lo que necesitamos para el año que viene. Y, sí, necesitamos de todo: motor, flexibilidad en la entrega de potencia, agarre, que la moto gire fácil, que no desgaste los neumáticos….y todos esos compromisos no son fáciles de conseguir”.

Márquez ha elogiado “tremendamente” el duro trabajo que, en Japón, está desarrollando el departamento de competición (HRC) y tiene el convencimiento que en estos dos días de pruebas van a llegar a muchas y buenas conclusiones. Preguntado por cómo se desarrolla ese trabajo de selección, el campeón de Cervera (Lleida) explicó a El Periódico que “es evidente que estamos hablando de un trabajo de equipo y, cuando digo equipo, me refiero a los cuatro pilotos oficiales: Pol (Espargaró), Álex (Márquez), Takaaki (Nakagami) y yo. Hay un hecho que puede ser muy bueno en esta toma de decisiones: Pol, Alex y yo coincidimos plenamente en nuestros diagnósticos, los tres coincidimos en las sensaciones que tenemos y en lo que creemos, solo creemos, que necesitamos. La opinión de ‘Taka’ es algo diferente, pero también contribuye a la toma de decisiones”.

Manda el más veloz

Es evidente, como siguió explicando Márquez a 'El Periódico', que una vez recogida la información de cada uno de los pilotos, “los ingenieros japoneses la analizan de mil maneras y empiezan a aportar piezas al puzle. No suelen venir con todo completo al primer test, pues van dándonos cositas en cada sesión, pero sí vamos probando qué nos gusta y qué no. ¿Qué opinión prevalece?, ellos siempre se guían, en primer término, por el juicio, la opinión, las sensaciones del piloto más rápido. Honda se fía, por entero, en el juicio del piloto más rápido, cuya información se completa con la de los demás. Repito: el piloto más rápido es quien marca el camino de los ingenieros de Honda”.

Preguntado si su estado físico puede influir a la hora de, la próxima semana, emitir un juicio más o menos cierto de lo que prueba, Márquez restó importancia a su actual estado de forma. “Primero, estoy bien, puedo apretar de firme y, además, sé donde fallo y donde no, sé en que curvas tengo y no tengo limitaciones, voy o no a tope. Y, además, hay algo que es evidente y beneficioso a la hora de emitir ese consejo o juicio: si la moto va bien ahora, irá mejor cuando esté a tope el año que viene. Ya he superado la primera fase, después de reaparecer en Portimao (Portugal), donde estuve tres carreras que no entendía nada, que no comprendía nada. Ahora ya sé que va bien y que no”.