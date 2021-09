El binissalamer Miquel Àngel Moyà comunicó ayer su retirada «no oficial» tras ser anunciado como nuevo colaborador del espacio televisivo ‘El Tercer Tiempo’ de Movistar+. El exfutbolista del Mallorca, Atlético de Madrid o Real Sociedad es agente libre, aunque se marca un plazo.

«Estamos a primeros de septiembre y la gente igual se pregunta qué hace este aquí. Como el mercado de fichajes también cerró, los más técnicos dirán que es agente libre y puede irse a cualquier lado. De eso podríamos hablar. Si dentro de una semana viene algún equipito y me tengo que ir... Es una retirada no oficial porque al ser agente libre en este primer o segundo mes si pasa algo, si algún equipo necesita un portero, estoy disponible. Si ya pasan tres meses tengo claro que no voy a seguir. De momento tranquilidad», explicó en el programa.