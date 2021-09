Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, se mostró confiado en sus posibilidades en el Gran Premio de Aragón que se disputa este fin de semana en el circuito de Motorland que calificó como «uno de esos Grandes Premios que esperas todo el año». «Un circuito que me gusta y en el que he conseguido muy buenos resultados en el pasado y he hecho muy buenas carreras, espero que este año no sea una excepción y que estemos aquí luchando pues creo que la moto puede funcionar bien aquí, veremos dónde estamos y lo que podemos hacer», explica Mir.

El mallorquín, con muchos problemas con los neumáticos de su moto, explicó que «normalmente Michelin trae diferentes tipos de compuestos, con recomendaciones de cada uno de ellos sobre temperaturas».