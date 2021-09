Empresas no exigirá vacuna

El Deporte de Empresa no exigirá presentar el certificado de estar vacunado o una prueba PCR, como estaba previsto y como medida preventiva para evitar masivos contagios de covid-19, después de que algunos jugadores se quejasen de que se vulneraba la ley con esta práctica. La Asociación Independiente de Deporte de Empresa, AIDEB, que preside Jaume Illana, acordó en junta directiva, que ya que la «gran mayoría de personas están vacunadas, que solo pudieran participar en los partidos las personas que lo estuvieran o bien acreditando no estar contagiado con una pcr antes de cada encuentro».

Carles Gonyalons medió en el conflicto

Algunos de los jugadores interesados en jugar protestaron por esta iniciativa que consideraban «a todas luces ilegal» y que «ni siquiera la Federación de fútbol ni nadie pide estar vacunado». Ante esta polémica Jaume Illana consultó con el director general de Esports, Carles Gonyalons, que señaló que no se podía adoptar esta medida, que aunque fuera con buena y preventiva intención, iba contra la ley tras una reciente sentencia.

«Podemos aconsejar pero no exigir»

Illana se mostró resignado ante la decisión de Esports. «Gonyalons nos ha recalcado que podemos aconsejar a todos los participantes que se vacunen pero no exigir que lo estén. De esta manera, no nos queda más remedio que acatar la ley y las decisiones de los jueces aunque no estemos de acuerdo con ellas», señaló. Recordar que en la AIDEB pueden llegar a participar en la próxima temporada más de mil jugadores entre fútbol-11 y 7, fútbol sala y baloncesto.

Galardón para Cendrós, Hernández y Lucas

El Poblense quiso rendir un pequeño homenaje a tres jugadores que han sido importantes en la primera plantilla blaugrana. El acto fue el pasado domingo antes del inicio del partido de Tercera División ante el Campos, cuando se galardonó a Pau Cendrós, Lucas, Guacho y Jaime Hernández. Entregó el obsequio el presidente del club pobler Miquel Bennàssar, Molondro.

Binissalem: Marc Octavi Albert, nuevo jugador azul

El Binissalem ha anunciado un nuevo fichaje para la plantilla de Tercera, que busca en una primera instancia la permanencia. Se trata de Marc Octavi Albert, que llega del Olímpic de Xàtiva y que se desenvuelve en la medular.

Sóller: dos partidos de sanción para Álex López

El Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha sancionado con dos partidos al entrenador del Sóller de Tercera, Álex López, por protestar. Su compañero de banquillo, Carmelo García, también ha sufrido la misma suspensión.

Manacor: deberá llevar el anagrama de la RFEF

Competición ha advertido al Manacor que será sancionado si no lleva en la manga de la camiseta el anagrama de la RFEF en los próximos partidos.