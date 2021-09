Redacción deportes, 7 sep (EFE).- Pablo Sarabia aseguró que pese a la difícil situación de la selección española en su grupo de clasificación al Mundial 2022, en el que depende de los resultados de Suecia, son "optimistas" y piensan que ganando todos los partidos que les restan lograrán el acceso directo a Catar.

"Somos optimistas. Nos hubiera gustado ganar a Suecia, nos hemos dejado tres puntos ante el rival directo del grupo pero es muy difícil ganar todos los partidos. Ya no tenemos margen de error, tenemos que sumar de tres en tres cada partido. Mañana si ganamos veremos el resultado del rival pero confiamos en nosotros y estamos cargados de optimismo porque tenemos que estar en el Mundial", dijo en rueda de prensa en Prístina.

Sarabia espera un encuentro duro ante Kosovo y un rival que se encerrará en su terreno, pese a que Luis Enrique destacó la presión que realizará para no dejar a España realizar su juego.

"Espero un partido con Kosovo replegado atrás. Nosotros debemos tener un ritmo elevado de balón para poder marcar diferencias, entrar por las bandas y definir. Espero un rival defensivo", señaló.

"El primer objetivo es ganar. Vamos a tener que hacer un gran partido con ritmo alto de posesión. Es fundamental, como hicimos ante Georgia. Si nos presionan arriba esperamos salir de la presión jugando rápido para meterles en su campo. Queremos ser dueños del partido, protagonistas con balón. Es un arma fuerte que tenemos", añadió.

Por último, Sarabia habló sobre su decisión de abandonar el PSG por la alta competencia con la llegada de Leo Messi y para tener continuidad en una nueva aventura en el Sporting de Portugal.

"Quiero jugar, disfrutar del fútbol. Estoy en una época muy buena y quiero jugar. No sé cómo me afectará en la selección, voy a seguir desarrollando mi fútbol que es como me divierto y ojalá pueda seguir disfrutando de venir", aseguró.

"Nadie tiene asegurado nada aquí, ni yendo a Portugal lo tendré. Creo que es un paso importante para seguir creciendo y evolucionando como jugador. En mi cabeza quiero jugar, es fundamental para mí, para sentirme bien conmigo mismo y en París era muy difícil. La decisión ha sido acertada para disfrutar de minutos que allí no hubiera tenido", subrayó.