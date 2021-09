Minuto 91 | Enric Mas vuelve al podio entre críticas desmesuradas

‘Supermán’ López, sin defensa. El colombiano del Movistar dejó de piedra a todos los aficionados cuando, tras ver que el podio se le escapaba, decidió bajarse de la bicicleta. Más que cualquier comentario que pueda hacer el que esto firma, mejor leer un párrafo que no tiene desperdicio de Sergi López Egea, el enviado especial a la Vuelta de El Periódico, del grupo editorial de este diario: «...Supermán abandonó para deshonra de su equipo. El ciclismo es el deporte en el que cuando nadie llevaba casco los ciclistas llegaban a meta con la cabeza abierta. El ciclismo es y era el deporte en el que no se pide el cambio cuando uno se lesiona. Se cruzan metas con huesos rotos y los médicos cosen heridas a corredores que se agarran a su coche entre chillidos de dolor». Pues eso. La incomprensible y egoísta decisión del corredor colombiano marcará un antes y un después en el Movistar de Enric Mas.

No es casualidad que el Mallorca dispute sus dos próximos partidos en Son Moix, contra el Villarreal y Osasuna, a la hora de comer, las dos de la tarde. No serán los primeros a esta hora ni los últimos. Y es que a las dos de la tarde son las 20 horas en Japón y las 21 en Corea del Sur, países de origen de Kubo y Kang In Lee. Es la dictadura de las televisiones, de donde procede la mayor parte de los ingresos de los clubes. Por lo tanto, al Mallorca, como al Espanyol, que también jugará a las 14 horas ante el Atlético de Madrid por el chino Wu Lei, solo les queda aceptar y callar.

La selección de Luis Enrique tendrá que sudar tinta para obtener el pasaporte al Mundial de Catar 2022, que se celebrará en noviembre y diciembre de ese año. Complicadísima la clasificación como primera de grupo, iría a una repesca con doble eliminatoria en la que se lo jugaría a cara o cruz. Desde 1974, ya ha llovido, España no queda fuera de la fase final de un Mundial.

Exhibición del Atlético Baleares. Seis de seis. El inicio de Liga del conjunto blanquiazul es inmejorable, con seis goles a favor y solo uno en contra. Ayer, en el debut en el Estadi Balear, el equipo de Xavi Calm demostró personalidad, oficio y contar con un hombre enchufado, Dioni, autor de un triplete.