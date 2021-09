Holmes des Romains, guiado y entrenado por Guillem Roig, se adjudicó ayer en el Hipódromo de Reims su primera victoria en Francia, mientras que Illico Presto Bam, con Biel Pou, hizo lo propio en la prueba para ejemplares de tres años.

Una éxito mayúsculo para las Cuadras Roig, en el ‘Prix du Croise Laroche’, donde ‘Sultán’, como es conocido Holmes des Romains por su allegados, logró la victoria en una prueba reservada para ejemplares de 4 años, disputada sobre los 2.550 metros rodando a 1:16’1, lo que significa su actual récord absoluto.

Por su parte, Illico Presto Bam, finalizó a 1:16’6, también sobre los 2.550 metros, para estrenarse en el ‘Prix de Graignes’, en la segunda victoria consecutiva de Biel Pou del fin de semana. En la misma jornada de ayer, Xisco Piris, a las riendas de Help Haufor, finalizó en cuarta posición en el hipódromo de Alencon.

‘Gran Premi Astrot’ Vence Gobernador Atac

En la primera edición del ‘Gran Premi Astrot’ disputado ayer en el hipódromo de Antela, en Ourense, la victoria fue para Gobernador Atac. Una prueba que se disputó en salida con handicap sobre los 1.700 metros y en la que se repartieron un total de 600 euros en premios.

En la segunda plaza se clasificó el veterano De Sankt Pauli, siendo el rival que más cerca terminó del vencedor sobre una pista con largas rectas y un piso muy pesado.

En la prueba reservada para los potros de dos años, el triunfo fue para Jolaya Gowan, en una carrera con tan solo tres ejemplares que se disputaron el ‘Premio Made in Galicia 4.0’ sobre los 1.600 metros.

Las dos últimas pruebas fueron reservadas para ejemplares internacionales. En la tercera la victoria fue para Blason du Bosquet, y en la última Best of Darling se llevó el triunfo en la ‘Copa do Ourense’.