El piragüista del Real Club Náutico de Palma Alex Graneri se ha proclamado este mediodía campeón del mundo júnior de K1 1000 tras una espectacular regata en la que ha dominado desde la primera palada. Esta medalla de oro es el resultado más destacado de este deportista mallorquín, que viene empujando fuerte desde la última temporada y que apunta a lo más alto en el piragüismo español.

Alex ha demostrado hoy ser el más resistente y veloz de los nueve finalistas reunidos en las pistas de Montemor-o-Velho, en Portugal. Ha salido a ganar y ha dominado la prueba desde los primeros metros. En el último cuarto de kilómetro, a pesar del desgaste, ha seguido manteniendo un ritmo inasumible para sus rivales. El balear ha completado la prueba en 3:35.72 frente a los 3:38:03 del segundo clasificado, el húngaro Levente Kurucz, y los 3:38:27 del alemán Jan Graf.

"Me he notado muy bien. Desde la primera palada he visto iba delante y me he mantenido fuerte durante toda prueba. Mi fuerte es el esprint final. Había trabajado mucho este verano para conseguir esta medalla", ha asegurado el nuevo campeón del mundo de K1 1000, que este domingo tomará parte en la competición de K1 500, donde también cuenta con posibilidades de obtener medalla.

Álex descubrió sus dotes para el piragüismo en la escuela de verano de Real Club Náutico de Palma cuando tenía 10 años y, desde entonces, no se ha separado de la pala. Como muchos de sus compañeros llegó a este deporte por casualidad y una recomendación. “Mi madre no tenía con quién dejarnos aquel verano y una amiga le dijo que la escuela del RCNP estaba muy bien, así que nos apuntó durante dos semanas. Así empezó todo”, ha destacado.

El descubridor de Álex fue el entrenador Ismael Uali, responsable de los equipos de base y del equipo nacional de paracanoe (piragua adaptada), artífice de la clasificación de Adrián Castaño para los Paralímpicos de Tokio. “Uali vio que tenía facultades y me ‘captó’ para el equipo de competición”, recuerda Graneri, de 18 años.

Por otro lado, la también palista del RCNP Carla Vey se ha clasificado en novena posición en la prueba de K1 500 Jr, una resultado muy meritorio teniendo en cuenta que es su primera año como junior y es una de las deportistas más jóvenes del campeonato.