Este jueves 2 de septiembre, en el edificio de Caixabank del Polígono de Son Fuster, se ha celebrado el acto de presentación oficial de las pruebas que tendrán lugar el 18 de septiembre de 2021 en el bosque del Castell de Bellver de Palma a las 17.30 y 18.30 h.

Al acto han asistido Diego Riera, Director de la Fundació “La Caixa”, Rafael Navarro, gerente del Institut Municipal de l’Esport de Palma - IME, Antonia Alarcón presidenta de A.F.A.PAM (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer), además de patrocinadores y colaboradores del evento como Ana López, gerente del Centre Comercial Porto Pi; Sr. Francisco Martorell y Alejandro Saenz de San Pedro de Asima, Alicia Puerto, directora de Marketing de Juaneda Hospitales; Mar Sastre de Cadena Cope y Paola Ribero, que ha diseñado el trofeo para los ganadores.

Como cada año, el trofeo es exclusivo del evento. Este año, la escultura de nombre “EFIMERO” esta realizada de acero de corte de 5 mm. oxidado y lacado.

En el evento colabora Fundación “la Caixa”, canalizada a través de la Acción Social de CaixaBank en Balears, que apoyan el evento desde la primera edición.

La carrera Open de 5,6 km. se denomina “Reto Vertical” por el desnivel acumulado durante el recorrido. La salida se efectuará desde la entrada del Castell por la calle Camilo José Cela hasta la entrada del Castell de Bellver donde iniciaran dos vueltas al recorrido de 1,9 km. por el bosque.

La carrera/caminata popular de 1,9 km se realizará íntegramente por el bosque y será de fácil recorrido para familias que quieran aportar su granito de arena a la causa.

El mayor aliciente de esta prueba es conocer el paraje, quizás desconocido por muchos ciudadanos, además de remarcar que la mayoría de este recorrido discurre por la sombra.

Las inscripciones pueden realizarse a través de www.elitechip.net hasta el próximo 16 de septiembre. Participar en la Carrera “Reto Vertícal” cuesta 15 €. Se establecen categorías por edad desde juvenil hasta Master 65, masculinas y femeninas.

Habrá trofeos especiales para los 3 primeros clasificados absolutos (masculino y femenino) y medalla al 1er clasificado de las categorías por edad (masculino y femenino).

La entrega de trofeos se realizará en línea de meta a partir de las 18.30 horas.

La aportación a la Carrera/Caminata Popular será de 7 €. Los niños/as hasta 12 años 4 €.

Esta prueba es de carácter no competitivo por lo que no se establecen categorías ni trofeos. La prueba no estará cronometrada por lo que no habrá clasificaciones.

Todos los participantes que finalicen la prueba recibirán medalla finisher en línea de meta.

La Retirada de dorsales será:

Viernes día 17 de septiembre de 17:00 a 22:00 horas y sábado 18 de septiembre de 10 a 13 horas, en el Centro Comercial Porto Pi (junto al Punto de Información de la planta baja)

Sábado día 18 de septiembre, en línea de Meta de 15:30 a 16:30 horas para las carreras Open y de 16:30 a 17:15 horas para la Popular.

Para la retirada del dorsal será imprescindible un documento oficial de identidad (D.N.I., pasaporte, carné de conducir, etc.) y copia del comprobante de la inscripción.

Cada participante recibirá una Bolsa corredor con camiseta conmemorativa del evento.

Las pruebas disponen de las autorizaciones necesarias y tendrá servicio de médico y ambulancia durante el trascurso de las mismas.