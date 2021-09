El Madrid lo ha intentado, pero al final no ha sido posible. Mbappé se queda en el PSG, y uno de los primeros en reaccionar, no acostumbra a fallar, ha sido Gerard Piqué, que no ha dejado pasar la oportunidad de mofarse de su frustrado fichaje.

El central azulgrana ha retuiteado una noticia en donde Marca se preguntaba que dorsal llevaría Mbappé. Pues bien, con un sencillo 'El 7', Piqué ha reposteado dicha publicación, dejando clara su intención con dicho tuit.

Siempre activo en las redes, Piqué, una vez más, se ha acordado del Real Madrid.