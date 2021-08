Joan Mir no vivió una de sus mejores jornadas este año en el Mundial tras ver cómo se le escapan muchas de sus opciones de revalidar el título de campéon de MotoGP. «El Mundial está complicado, pero no está acabado. Si no, no iríamos a la próxima carrera, todo puede pasar. Ganar un campeonato es muy complicado, y estoy decepcionado hoy por no haber podido. Yo voy a ganar y a hacerlo lo mejor posible», destacó el piloto de Suzuki tras finalizar en novena posición mientras que el líder de la clasificación, Fabio Quartararo, ganó el Gran Premio de Gran Bretaña. «Ha sido una carrera bastante decepcionante viendo lo bien que he salido y la confianza que tenía en las primeras vueltas, que estábamos en posiciones para luchar por el podio. Hemos tenido un problema con el neumático delantero que me ha hecho perder dos o tres segundos», confesó el vigente campeón de MotoGP resignado sobre su actuación sobre el trazado de Silverstone. «Es una lástima, no creo que sea por elección de gomas, la media también hubiera sido bastante correcta, Fabio ha ganado con esa goma, hay que entender que ha podido pasar hoy», añadió Mir. «Siempre voy a ganar carreras y eso es lo importante, otra cosa es que tenga o no el paquete. Yo siempre doy el cien por cien con lo que tengo y eso me está haciendo ser segundo en el campeonato. Parece que estamos haciendo de una virtud mía un problema. Días como hoy son días en los que tienes que sobrevivir. La novena posición son puntos que me pueden ayudar mucho a final de campeonato», finalizó el mallorquín.