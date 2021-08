Sled se ha proclamado ganador de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week & TP52 20th Anniversary Invitational después de que hoy no se pudieran disputar las dos mangas previstas. Es el segundo triunfo del equipo del armador Takashi Okura en 52 SUPER SERIES después del que consiguiera en 2019 en Porto Cervo. En el podio le acompañan el Quantum Racing de Doug DeVos y el Phoenix de la familia Plattner. Por lo que hace referencia a la regata Invitational, el ganador final ha sido el Beau Geste de Richard Kwok.

Sled ha cimentado su victoria en la excelente jornada del jueves en la que no sólo recuperó la ventaja que le llevaba el Quantum, sino que fue capaz de superarlo por un punto en la general. Y ese punto ha sido definitivo. Tras el paréntesis de ayer en el que se celebró la regata del 20th Aniversary, hoy los barcos salieron al campo de regatas con un viento del noreste que debía ir cayendo a medida de que fuera perdiendo la partida con la brisa del mar.

A la una de la tarde se dio la salida a la primera de las dos mangas previstas y los nueve veleros de 52 SUPER SERIES partieron con normalidad, pero segundos antes de que la flota del Invitational fuera a salir, María Torrijo decidió suspender la manga porque el viento estaba cayendo y rolando.

A partir de ese momento hubo un movimiento de la flota hacia la entrada de la bahía en busca de la brisa para casi cogerla a bote pronto. Pero aún era muy inestable y la guadaña del tiempo límite de la última jornada hizo que se decidiera que la flota volviera a tierra. Sled es el quinto barco que gana una regata en Puerto Portals. Antes lo habían hecho Azzurra, Quantum, Platoon y Proveza.

La regata de Puerto Portals ha supuesto la primera de las tres pruebas de las que se compone el calendario en 2021. En menos de un mes se celebra la Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week y la primera semana de noviembre se disputa el Rolex World Championship en la bahía de Palma aunque el evento estará alojado en el Real Club Náutico de Palma. Lo que es ya evidente es que la lucha por el título de la temporada va a estar en un puño entre al menos siete barcos que son los que hasta hoy han peleado por un lugar en el podio de Puerto Portals. Sled ya se ha postulado. Pero todos esperan que Provezza, Bronenosec, Alegre y Platoon sean también contendientes al triunfo final.

La regata Invitational se decidió ayer en la vista del Jury de la regata. La colisión del Beau Geste con el Phoenix en la regata del aniversario hizo que el barco de Richard Kwok no pudiera navegar ninguna de las mangas. El jury le dió una reparación al velero conducido por Gavin Brady y volvió al liderato de la regata que le había arrebatado el Air is Blue. Hoy, al no haber competido, todo ha quedado ya cerrado en favor del Beau Geste que es un velero que podría navegar perfectamente en la flota de 52 SUPER SERIES si tuviera el barco dentro de los parámetros de la competición.

La regata también ha supuesto la primera participación en la historia de 52 SUPER SERIES de un velero español. El honor lo ha tenido el armador y caña Toni Guiu quien con su Blue Carbon ha querido mandar un mensaje de sostenibilidad a los cuatro vientos, muy en consonancia con el ADN de la regata.