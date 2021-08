«Ser el primer jugador de la cantera del Palma en llegar es un orgullo»

Para los que no le conocen, ¿quién es Pope como jugador?

Soy trabajador y con mucho sacrificio. Soy de corte defensivo, pero tengo llegada; normalmente acabo con mis 7 o 10 goles, poseo mucha presencia física.

¿Cómo vivió su debut en el Palma Futsal?

Estuve muy nervioso, el primer balón que toqué lo perdí... pero fue un día muy bonito. Todo el mundo me mandó mensajes, hasta los periodistas me preguntaban cómo me había sentido, disfruté.

¿Qué le diría a todos los jugadores que salen de la cantera del Palma Futsal?

Les doy el consejo de que sigan trabajando y que con mucho sacrificio se puede llegar al primer equipo. También mucha paciencia, yo tuve que salir tantos años para luego poder tener minutos en casa. No se tienen que obsesionar con jugar, sino pensar en trabajar para llegar.

¿Cómo valora sus años fuera de la isla?

Al principio fue más complicado, con 18 años salgo y estoy fuera de casa, pero la verdad es que todos los clubes me ayudaron, tanto el Palma como el Noia, Burela, Segovia... Ascendí con el Burela y fue el mejor año que he tenido. Un ascenso impresionante, sólo perdimos dos partidos en toda la categoría y fue un año lleno de alegría.

¿Cómo se ve en su retorno al club que le vio crecer?

Me tengo que adaptar, pero me noto bien. Creo que puedo tener minutos y, aunque tenga que consolidarme, sé que los tendré porque Vadillo me conoce y es más fácil que si me fuese a algún sitio donde no me conocieran. Los jugadores son nuevos para mí, pero no creo que haya complicaciones. Me costará al principio, pero veo que puedo jugar.

¿Qué objetivo tiene el club?

La idea del club no cambia. Así nos lo han comunicado desde un principio, quieren que lleguemos lo más lejos posible y si se puede ganar un título, mejor. La exigencia es la más alta posible y queremos conseguir lo máximo.

¿Cómo valora el trabajo realizado esta pretemporada por la dirección deportiva?

Han hecho cambios en el equipo, pero es una plantilla más ofensiva, que es lo que le faltaba al Palma estos últimos años. A diferencia de otras temporadas, han llegado jugadores de un perfil mucho más atacante y esto nos ayudará a dar un paso hacia delante. El único defensivo soy yo, que soy cierre y me toca un rol mucho más atrasado.

¿Cómo valora esta nueva filosofía de trabajo?

Se puede destinar el dinero a jugadores de más renombre e ir llenando la plantilla con jugadores de la cantera y así puedes seguir potenciando el nivel del equipo, porque al fin y al cabo fichas jugadores de más nivel.

¿Qué jugador de la plantilla del Palma le llama la atención?

Vilela. Al final me toca sufrirlo en cada entrenamiento al ser pívot y yo cierre, tiene un físico tremendo y mucha calidad. Hay jugadores muy buenos. El Palma es uno de los cuatro mejores equipos de España y todo lo que ficha es de un nivel muy alto. Me han sorprendido mucho Higor, que no le conocía, y Nunes.

¿Hay mucha diferencia del Vadillo jugador al entrenador?

Tiene mucha personalidad, su nervio, su carácter siguen intactos, pero es verdad que es un poco más tranquilo. Cuando era jugador era más caliente, se picaba más con los rivales. Te explica las cosas muy bien y es muy comprensivo y paciente en el día a día. Sabe sacar lo mejor de cada jugador y sabe cuáles son sus virtudes para explotarlas dentro de la pista.

PretemporadaGoleada en la pista del O Parrulo Ferrol

El Palma Futsal inició con una clara victoria, por 2-6 en la pista del O Parrulo Ferrol, su concentración de cuatro días en Galicia. Vilela, con tres goles, destacó en un partido de claro color mallorquín, en el que además marcaron tres de las incorporaciones de este verano: Chaguinha, Eloy Rojas y Cainan. El equipo se desplaza hoy a Noia, para disputar el IV Torneo Noia Portus Apostoli.